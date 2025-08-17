Santa Sofia e l’oro dei buskers. Edizione record, l’indotto gode: 22mila presenze e grandi affari

È stato un successo oltre le aspettative l’edizione numero 34 del Festival internazionale artisti di strada di Santa Sofia organizzato dalla Pro loco, dal Comitato Rias e dal Comune.

I numeri parlano chiaro: nelle cinque giornate, dall’11 al 15 agosto, sono state circa 22 mila le presenze registrate tra Spinello, Corniolo e Santa Sofia. Il tutto sotto la guida della Pro loco che ha saputo mettere assieme associazioni, attività economiche e un programma artistico di alto livello. Un evento artistico, di promozione del territorio e che ha portato il tutto esaurito nelle strutture ricettive di Santa Sofia e dei comuni vicini. "Numeri importanti che confermano questa settimana – commenta la sindaca Ilaria Marianini – come la più rilevante dell’anno per il nostro territorio, sia dal punto di vista culturale che economico. Il festival si è rivelato, ancora una volta, un motore per il commercio locale e un potente attrattore turistico, grazie a un programma ricco di artisti internazionali di altissima qualità, capaci di stupire e coinvolgere un pubblico variegato. Ma l’anima vera della manifestazione sono loro: i 200 volontari che, con passione, dedizione e senso di comunità, offrono il loro tempo e le loro energie per rendere possibile ogni dettaglio del festival. A loro va il mio ringraziamento più sentito: senza il loro impegno, ’Di Strada in Strada’ non esisterebbe".

La crescita del Festival è dovuta all’alta qualità degli spettacoli, al grande lavoro fatto nei mesi precedenti anche in termini di investimenti in pubblicità, grazie anche alle risorse del Pnnr, di enti e attività. "Siamo entusiasti perché quest’edizione – aggiunge il presidente della Pro loco, Gabriele Fabbri – ha registrato numeri superiori rispetto allo scorso anno, dimostrando quanto l’evento sia diventato importante per Santa Sofia e per tutto il circondario forlivese e non solo. Le strade si sono riempite di energia grazie ai brillanti artisti che si sono esibiti, offrendo performance straordinarie e rendendo il Festival un’esperienza unica per tutti. Un sincero grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa edizione, ai nostri fondamentali volontari, all’amministrazione comunale e a tutti gli sponsor. Non vediamo l’ora di accogliervi e festeggiare per la 35ª edizione".

La nuova disposizione degli spazi al servizio degli spettacoli ha contribuito al successo, ma già nel 2026 la Pro loco dovrà pensare a come animare maggiormente l’area del Borgo, in sordina e poco illuminata, e soprattutto si dovrà pensare di utilizzare finalmente l’ampio spazio della ristrutturata Sala Milleluci, che gli è stata affidata in gestione dal Comune dopo un bando pubblico. Gli spettacolari ed emozionanti fuochi artificiali che, dopo la mezzanotte hanno illuminato il paese e il fiume Bidente, hanno formalmente chiuso questa edizione grandi numeri, ma la festa è continuata fino all’alba, tra canti e balli conditi da abbracci e lacrime di gioia.

Oscar Bandini