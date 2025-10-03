Il sindaco fischiato

3 ott 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Santa Sofia, ecco il nuovo bike park

Il progetto realizzato con fondi Pnrr sarà inaugurato domani: ci sono due piste, spazio anche ai principianti

L’area in cui sorgono le piste, una in terra e una in cemento/asfalto per esperti e principianti

L’area in cui sorgono le piste, una in terra e una in cemento/asfalto per esperti e principianti

Sarà inaugurato domani alle 15.30 il nuovo bike park di Santa Sofia, progetto realizzato con fondi Pnrr nell’ambito del bando ‘Attrattività dei Borghi’. Siamo a ridosso del parcheggio di via Nefetti, all’ingresso del paese venendo da Forlì, dopo il cimitero comunale e a fianco del complesso sportivo di via Mascagni nell’area di proprietà comunale a Cà di Bico.

"Il progetto complessivo, redatto dal geometra Samuel Grifoni, ha visto la realizzazione di due piste, una in terra e una in cemento/asfalto oltre a sotto servizi, illuminazione, recinzione, per un importo di 334mila euro, comprese spese progettuali, interamente finanziato dal Pnrr – commenta l’assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini –. I lavori svolti da Antonelli Edilizia Srl di Forlimpopoli in collaborazione con l’impresa specializzata F-Tech Production Sas di Bolzano e diretti dall’ingegnere Alberto Camporesi sono stati pari a 253mila euro".

L’area presenta anche una zona didattica dedicata ai principianti e un tracciato specifico per mountain bike, roller e monopattini. L’area principianti, la cosiddetta ’skill bike’ è un percorso con vari tipi di ostacoli artificiali per riprodurre i sentieri collinari e montuosi e le curve paraboliche, finalizzato al miglioramento di capacità motorie, equilibrio e tecnica di guida della mountain bike.

Il secondo tracciato, ’pump track’, è destinato invece alle attività specifiche per bmx, roller, mountain bike, monopattini.

"Il bike park è, un vero servizio per i turisti in bici – commenta l’assessore allo sport e al turismo Franco Locatelli – che sempre più numerosi arrivano in Appennino, ma anche per i residenti di Santa Sofia e dei comuni limitrofi. È, a tutti gli effetti, un ulteriore tassello che va ad arricchire l’offerta sportiva santasofiese. La gestione è stata affidata con un bando all’associazione Bidente Bike project Asd.

"Il nostro Appennino ha una vocazione territoriale per gli sport a due ruote molto forte – sottolinea il presidente Matteo Fabbri, – e la bicicletta rimane uno dei migliori modi per scoprire e voler bene al proprio territorio. Strutture come questa sono diventate la normalità nei centri abitati di montagna di tutto il mondo, un modo innovativo di pensare l’aggregazione e il gioco bicicletta. All’interno del bike park saranno sviluppate tre tipologie di corso dai bimbi 0-5 principianti, giovanissimi 6-12 e qualche giornata rivolta in specifico agli adulti per aumentare le abilità di base. Ci sarà anche spazio per l’utenza libera che sarà organizzata in maniera da permettere a tutti di cimentarsi nelle linee dirt con la propria bici in totale sicurezza".

Durante la giornata inaugurale, dopo gli interventi di amministratori, tecnici e gestori, sarà possibile provare le piste (muniti di propria bicicletta e casco) e seguire dimostrazioni di pattinaggio freestyle a cura di Galet on the road Asd. Inoltre mercoledì 8 ottobre, dalle 17 alle 18.30, si terrà un open day gratuito di prova a cura di Bidente Bike Project Asd.

Oscar Bandini

