Santa Sofia, ecco il nuovo bike park

Sarà inaugurato domani alle 15.30 il nuovo bike park di Santa Sofia, progetto realizzato con fondi Pnrr nell’ambito del bando ‘Attrattività dei Borghi’. Siamo a ridosso del parcheggio di via Nefetti, all’ingresso del paese venendo da Forlì, dopo il cimitero comunale e a fianco del complesso sportivo di via Mascagni nell’area di proprietà comunale a Cà di Bico.

"Il progetto complessivo, redatto dal geometra Samuel Grifoni, ha visto la realizzazione di due piste, una in terra e una in cemento/asfalto oltre a sotto servizi, illuminazione, recinzione, per un importo di 334mila euro, comprese spese progettuali, interamente finanziato dal Pnrr – commenta l’assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini –. I lavori svolti da Antonelli Edilizia Srl di Forlimpopoli in collaborazione con l’impresa specializzata F-Tech Production Sas di Bolzano e diretti dall’ingegnere Alberto Camporesi sono stati pari a 253mila euro".

L’area presenta anche una zona didattica dedicata ai principianti e un tracciato specifico per mountain bike, roller e monopattini. L’area principianti, la cosiddetta ’skill bike’ è un percorso con vari tipi di ostacoli artificiali per riprodurre i sentieri collinari e montuosi e le curve paraboliche, finalizzato al miglioramento di capacità motorie, equilibrio e tecnica di guida della mountain bike.

Il secondo tracciato, ’pump track’, è destinato invece alle attività specifiche per bmx, roller, mountain bike, monopattini.

"Il bike park è, un vero servizio per i turisti in bici – commenta l’assessore allo sport e al turismo Franco Locatelli – che sempre più numerosi arrivano in Appennino, ma anche per i residenti di Santa Sofia e dei comuni limitrofi. È, a tutti gli effetti, un ulteriore tassello che va ad arricchire l’offerta sportiva santasofiese. La gestione è stata affidata con un bando all’associazione Bidente Bike project Asd.

"Il nostro Appennino ha una vocazione territoriale per gli sport a due ruote molto forte – sottolinea il presidente Matteo Fabbri, – e la bicicletta rimane uno dei migliori modi per scoprire e voler bene al proprio territorio. Strutture come questa sono diventate la normalità nei centri abitati di montagna di tutto il mondo, un modo innovativo di pensare l’aggregazione e il gioco bicicletta. All’interno del bike park saranno sviluppate tre tipologie di corso dai bimbi 0-5 principianti, giovanissimi 6-12 e qualche giornata rivolta in specifico agli adulti per aumentare le abilità di base. Ci sarà anche spazio per l’utenza libera che sarà organizzata in maniera da permettere a tutti di cimentarsi nelle linee dirt con la propria bici in totale sicurezza".

Durante la giornata inaugurale, dopo gli interventi di amministratori, tecnici e gestori, sarà possibile provare le piste (muniti di propria bicicletta e casco) e seguire dimostrazioni di pattinaggio freestyle a cura di Galet on the road Asd. Inoltre mercoledì 8 ottobre, dalle 17 alle 18.30, si terrà un open day gratuito di prova a cura di Bidente Bike Project Asd.

Oscar Bandini