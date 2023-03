Santa Sofia: ecco le attività della ’Tre ponti’

E’ ripartita l’attività della associazione ’Tre Ponti alto Bidente’ di pesca. Nel corso dell’assemblea i circa 50 soci hanno votato il bilancio consuntivo e approvato il calendario delle iniziative per il 2023. "Lo stato di salute della associazione – ha commentato il presidente Stefano ‘Briolo’ Balzoni – é buono: il bilancio che registra un attivo a fronte di numerose attività svolte. Positivo il rapporto con l’amministrazione e gli altri enti come il Parco nazionale, Romagna Acque e Legambiente. In particolare ci teniamo a formare le nuove leve anche con l’educazione ambientale sul campo, cioè sul fiume. Positivo anche il bilancio della gestione dell’area di pesca sul Bidente nel tratto Verdia – chiusa Enel che siamo intenzionati a promuovere maggiormente – aggiunge – visto che siamo stati degli antesignani in Provincia in quanto in questo tratto del Bidente si pesca ‘no kill’ senza ardiglione e il pescato viene subito liberato". Saranno numerose le attività programmate: dalla Festa alla Milleluci della Tre ponti Young’, alla pulizia del Bidente, al ripopolamento trote autoctone, al Memorial Liberino (coordinato da Piero Monti) fino alle gare di pesca per bambini e il campionato sociale. Non mancheranno i momenti ricreativi come il Briscolone, la Battuta sgombri, la Marafona woman e la tre giorni di gestione stand enogastronomico durante il festival Di Strada in Strada.

Oscar Bandini