Santa Sofia, gli artisti ai blocchi di partenza

"La 32° edizione del Festival Internazionale di arti performative circo teatro e musica di Strada in Strada sarà una edizione bellissima". Non ha dubbi Alberto Domeniconi il presidente della Pro loco di Santa Sofia che organizza l’appuntamento ferragostano tra i più importanti della Romagna. "Questa edizione dal titolo ‘Innovative Tradizioni’ che è in programma dall’11 al 15 agosto è ormai alle porte, e sarà all’insegna di un’evoluzione degli spettacoli e della qualità della manifestazione. Non per niente l’anteprima quest’anno è stato l’evento del funambolo Andrea Loreni alla diga di Ridracoli, una performance di un’emozione incredibile per tutti impegni intervenuti – spiega Domeniconi –. Il festival sarà come sempre il culmine dei nostri eventi estivi, nel nostro piccolo cerchiamo di ridare slancio al turismo che, a causa delle alluvioni di quest’anno, si era un po’ fermato. Approfitto per dire che le strade sono assolutamente percorribili, il mercatino Buskerella e i tanti posti ristori gestiti dai nostri volontari e da tutti gli esercizi del paese". Si parte infatti venerdì 11 agosto a Spinello, si prosegue il 12 a Corniolo prima della tre giorni nel capoluogo dal 13 al 15. Il raduno internazionale degli artisti di strada è cresciuto e ha ricevuto anche il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna, dell’Associazione nazionale arti performative, ma anche del Comune di Santa Sofia che ha garantito le risorse della Next Generation Eu, di centinaia di sostenitori ed in particolare di main sponsor come la BCC Ravennate Forlivese Imolese e delle aziende Librasoft Software e Kuma Web Marketing.

"Saranno cinque giorni in compagnia di artisti di altissimo livello – precisa il direttore artistico del festival Flavio Quadrini – provenienti da tutto il mondo: performance di equilibrismo, illusionismo, clownerie, circo, teatro, circo teatro, pantomima e musica di ogni genere. Strade, piazze, palazzi, si trasformeranno in uno spettacolo a cielo aperto e il resto lo faranno le bellezze naturali di Spinello e Corniolo, del fiume Bidente e del Parco della Resistenza. Grazie alla collaborazione – aggiunge – tra Comune, Pro loco e Circo e Dintorni di Alessandro Serena (nipote di Moira Orfei); dal 7 all’11 agosto come preludio al festival ci sarà un workshop di mimo curato dal gruppo ucraino ‘Quartet Dekrù’ conosciuto a livello internazionale aperto a tutti e gratuito che si svolgerà nei pressi della scultura ‘L’esilio di Ulisse’ sull’alveo del Bidente, mentre il 14 effettueranno lo spettacolo al piccolo anfiteatro come anteprima mondiale.

La partenza a Spinello l’11 sarà di livello all’insegna delle performance su trapezio, palo cinese e scala sospesa al parco sotto la vecchia chiesa, mentre tra le eccellenze a Corniolo il 12 lo spettacolo ‘Vertical Theatre’ e vanno segnalati il Circus Unartic il 13 nel levante del paese nel ponente il 14-15 lo Cirque La Compagnie. Il 14 ritornano i valenciani Kultrun Batucada con i loro ritmi tribali ed itineranti". Tra le novità a Santa Sofia il ritorno nel Borgo in piazza Gentili della Tre Ponti alto Bidente che gestirà un punto gastronomico da sempre apprezzato dove si esibiranno diversi gruppi musicali.

E a proposito di musica ricordiamo i Soundiders, Veeble, Malaca Hostel, La Nefera. "Infine segnalo – conclude il direttore artistico – lo spettacolo itinerante e meraviglioso dei marsigliesi Rara Woulib che trascineranno centinaia di spettatori in un itinerario coinvolgente (per ricordare la fusione del Comune di Mortano in quello di S. Sofia 100 anni fa) in partenza da piazza Garibaldi in direzione di piazza Mortani (con sosta all’interno di palazzo Bianchini Mortani), via Spinello, via Unità d’Italia,Scalinate, Caricheria, di via Arcangeli via Giovanni XXIII, Ponte del Pantano, ponte Rio Sasso, Croce, piazza Matteotti, via Martiri e ballo finale sulla piazzetta della Milleluci". Info, acquisto biglietti, app e programmi: www.distradainstrada.com

Oscar Bandini