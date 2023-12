Santa Sofia, il giovane Ricci apre una macelleria

S’inaugura oggi a Santa Sofia la Macelleria Ricci. Siamo in viale Roma e Stefano Ricci, 21 anni, ha deciso di rilevare l’attività gestita molti anni da Barbara Zanchini al civico 14D a fianco della pasticceria Dolce Vita. Stefano è molto giovane ma con le idee chiare. "Santa Sofia è una buona piazza e dopo il diploma in Agraria a Cesena e un anno come dipendente in una nota azienda forlivese, ho capito che voglio la mia autonomia nel lavoro e non dipendere da nessuno, così con l’aiuto dei genitori ho fatto il grande passo".

Stefano è figlio d’arte in quanto i nonni erano rinomati norcini di Seguno (Civitella) e abili preparatori di salumi e la mamma Romana Mordenti gestisce dal 1998 la nota macelleria nel centro di Civitella. "Ho cominciato ad imparare come si lavora la carne a partire dai 13-14 anni e piano piano mi sono perfezionato soprattutto nella confezione di salumi e nei tagli nobili della carne. Carne che proviene tutta da animali di aziende di Val Bidente". Il negozio sarà sempre aperto ad esclusione di lunedì, giovedì pomeriggio e domenica pomeriggio.

L’inaugurazione parte alle 15,30 con il taglio del nastro da parte del sindaco Daniele Valbonesi, poi buffet, piadina fritta di Omar e la musica di dj Penzo. Info: 334.3983104.

o.b.