Santa Sofia, impazzano gli artisti di strada

Si chiude questa sera a Santa Sofia con lo spettacolo dei fuochi artificiali alle 24 la 32° edizione del Festival internazionale artisti di strada ‘Innovative Tradizioni’ organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, Mic, Romagna Acque, Parco nazionale e il supporto di aziende, attività commerciali e di decine di volontari. Serata al top anche quella di domenica 13 con ben 3.000 ingressi portando il totale delle prime tre giornate a 7.000. L’attenzione del Comune si è vista anche plasticamente con l’allestimento della rotonda di accesso al paese in Nefetti, grazie al lavoro di squadra e alla collaborazione dei dipendenti comunali, di Alberto Camporesi, della Silfradent srl e di Lorenzo Valentini. "Siamo riusciti in tempi record – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – a realizzare un’installazione con la stilizzazione dell’artista di strada che a braccia aperte, quasi a indicare un grande cerchio, dà ai passanti il ‘Benvenuto a Santa Sofia’. Non una scelta casuale, ma la rappresentazione di un simbolo che richiama elementi che per la nostra comunità sono identitari e che caratterizzano i santasofiesi: arte, cultura, divertimento e accoglienza".

Dal primo pomeriggio le vie, le piazze di Santa Sofia accoglieranno le migliaia di spettatori che arriveranno sia dalla Romagna oltre agli ospiti che già sono presenti nelle aree turistiche dell’alto Bidente, di Ridracoli e del Parco nazionale.

Punti gastronomici (Pro loco, Tre Ponti, Asd S. Sofia, privati) in ogni dove, mercatino ‘Buskerella’ in viale Martiri, mostre fotografiche nell’androne del municipio e lungo il parco fluviale Centro visteUit del Parco a Palazzo Nefetti aperto anche di sera.

Dopo i fuochi pirotecnici la festa continuerà nel Parco della Resistenza fino alle prime luci dell’alba tra balli, canti e sonorità di ogni tipo. Ingresso: 15 euro. www.distradainstrada.com

Oscar Bandini