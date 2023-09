Santa Sofia, impianti termici e luce a Hera

Il Comune di Santa Sofia ha affidato in concessione mediante project financing il servizio di pubblica illuminazione e del servizio energia relativo agli impianti termici degli edifici comunali alle imprese R.T.I Hera Luce srl e ad Hera Servizi Energia spa. Attraverso la gara espletata dalla centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese infatti la multiutility ha presentato la migliore offerta aggiudicandosi così il servizio che ha un valore complessivo di 7.191.000 euro.

L’appalto avrà una durata di 30 anni e prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria delle seguenti attività: servizio di pubblica illuminazione; servizio energia elettrica; manutenzione impianti elettrici; conduzione e manutenzione impianti termici e di climatizzazione invernale e estiva; servizi di riparazione e manutenzione degli impianti; servizi di gestione (compresi rilievi, guardiania, indagini geologiche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazione, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, consulenze, sorveglianza archeologica). Inoltre l’impresa dovrà garantire le opere fabbrili (comprese opere civili accessorie, posa materiali, verniciature, opere elettriche, noli a caldo) e opere specialistiche in genere connesse all’oggetto della gara.

"Dopo un lungo e complesso lavoro – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – abbiamo individuato chi dovrà garantire alla nostra comunità una gestione più moderna dell’illuminazione pubblica e dell’impiantistica termica che consentirà di ridurre i consumi, sia in termini economici che ambientali, e di aumentare l’efficienza e la manutenzione della rete. La prima fase consisterà nel rifacimento degli impianti e per l’illuminazione nel revamping ossia l’ammodernamento completo con la tecnologia a led".

"Da anni come amministrazione – aggiunge il primo cittadino – stiamo lavorando sul rinnovo e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti termici degli immobili comunali. Dopo un lungo percorso e attraverso una gara pubblica, è stato assegnata la gestione. Dopo la firma del contratto, che avverrà a breve, la ditta aggiudicataria dovrà produrre la progettazione conclusiva e, una volta da noi approvata, si potrà procedere con i lavori di ammodernamento e con il nuovo servizio. Ringrazio – conclude Valbonesi – oltre ai tecnici dell’Unione dei Comuni l’assessore all’ambiente Tommaso Anagni e l’ufficio tecnico comunale per il complesso lavoro che ci ha visto impegnati in questi anni".

Oscar Bandini