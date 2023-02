Santa Sofia, inaugurato lo studio della psicologa Baldassarri "Servizio importante per il paese"

La psicologa Stefania Baldassarre ha aperto un suo nuovo studio a Santa Sofia in via Nefetti 66A. La professionista esercita da 25 anni ed è molto conosciuta, in quanto ha effettuato colloqui di sostegno psicologico rivolti a minori, adulti, coppie e famiglie negli studi di Santa Sofia e di Forlì.

Inoltre ha lavorato in ambito scolastico, occupandosi di supportare i ragazzi in difficoltà, realizzando incontri formativi di gruppo con i genitori e gli insegnanti e in qualità di docente di orientamento scolastico e ha prestato servizio per il Comune di Forlì, effettuando colloqui individuali ai lavoratori con disagio psichico inseriti nelle cooperative sociali e progettando percorsi di riabilitazione in collaborazione con gli operatori del Csm e del SerT.

"Guardiamo con ottimismo ad ogni nuova iniziativa privata che si avvia a Santa Sofia – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – e lo facciamo con la consapevolezza che si tratta di un servizio molto importante per i cittadini di Santa Sofia e della Val Bidente in generale: il benessere psicologico, soprattutto dopo il Covid, oltre a quello fisico, è fondamentale e permette di migliorare la qualità di vita delle persone. Il fatto che ci sia uno studio di riferimento per gli abitanti del territorio – conclude il primo cittadino – completa l’offerta dei servizi disponibili".

o.b.