Santa Sofia, incontro e film sul recupero dei castagneti

Il Consorzio Forestale Alta Valle del Bidente, in collaborazione con il Comune, Slow Food Forlì Appennino Forlivese e Sophia in libris, organizza giovedì alle 16, al centro culturale Sandro Pertini nella corte comunale di Santa Sofia l’incontro ‘Castanicoltura: dalla solida tradizione alle possibilità future. Opportunità di recupero dei castagneti da frutto abbandonati in Appennino. La nuova Politica agricola comunitaria per le aree castanicole’. Giovanni Pancaldi dell’assessorato regionale all’Agricoltura parlerà delle opportunità di sostegno nel Piano castanicolo nazionale. Alle 18 sarà proiettato il film ‘Innesti’ con la partecipazione di Ettore Bozzolo, protagonista del documentario. La pellicola – che ha ricevuto il sostegno di Rai Cinema, Slow Food Italia, Regione Piemonte, Associazione nazionale Città del Castagno, Direzione nazionale cinema e audiovisivo e dell’Archivio nazionale Cinema Impresa – racconta la storia di Bozzolo, ex casellante autostradale per necessità e custode di castagneti nelle Alpi tra Liguria e Piemonte per vocazione, che 30 anni fa decide di recuperare una tradizione ormai abbandonata. Albero dopo albero, anno dopo anno, la sua azione di cura lenta e costante ha trasformato boschi abbandonati in giardini rigogliosi attraverso l’innesto, una pratica un tempo fiorente e ora quasi scomparsa. Un racconto poetico sul rispetto per l’ambiente e la riscoperta di un patrimonio antico che può produrre biodiversità e reddito e che vuole parlare alle giovani generazioni e ai soci del Consorzio.

o.b.