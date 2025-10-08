Santa Sofia, insieme per ’pulire il mondo’

Il Circolo Legambiente Alto Bidente Santa Sofia, con il patrocinio del Comune di Santa Sofia, organizza per sabato l’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’, per raccogliere i rifiuti al parco della Resistenza e lungo il parco fluviale sul Bidente. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Pro loco, Istituto Comprensivo, Tre Ponti Fishing e Rifugio Trappisa di Sotto, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema della tutela dell’ambiente e della pulizia del territorio.

Il raduno è previsto alle 9 in piazza Giacomo Matteotti dove i volontari di Legambiente offrirà ai partecipanti un kit in omaggio con guanti, pinze, sacchi e sarà premiato il gruppo di studenti che avranno raccolto più rifiuti con un regalo speciale. E’ gradita segnalare la partecipazione entro la giornata di domani.

"La collaborazione di Legambiente – commenta il presidente Enzo Valbonesi – con la storica associazione dei pescatori santasofiesi nasce proprio dall’amore nei confronti del fiume che caratterizza la vita e la stessa urbanistica del paese da sempre. Fiume a cui i santasofiesi e i tanti turisti che lo frequentano in tutte le stagioni, apprezzano e proteggono. E accanto al fiume poniamo l’attenzione alle politiche del Parco nazionale per migliorare gli ambienti dell’area protetta, valorizzare le comunità del versante romagnolo attraverso azioni di sviluppo mirate che diano speranze di lavoro ai giovani".

L’elemento in più di questa giornata è il coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di primo grado, oltre 100 le adesioni, oltre a una delegazione di alunni della scuola primaria. "Una presenza – aggiunge Valbonesi – particolarmente significativa e importante per sensibilizzare e responsabilizzare i giovani rispetto alla grave situazione del pianeta, per educarli alla cultura della pace e per fermare il degrado climatico e quello della biodiversità. La raccolta dei rifiuti è dunque una dimostrazione simbolica anche nei territori dell’alto Bidente perché la difesa dell’ambiente non è data una volta per sempre".

Il circolo Legambiente è nato tre anni fa e lavora sul solco del motto "pensare globalmente e agire localmente" e fonda la sua azione su un ambientalismo scientifico, con un interesse costante ai temi dell’educazione e della formazione dei cittadini.

Oscar Bandini