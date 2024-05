Santa Sofia, Marianini in campo. Con lei anche il sindaco Valbonesi

La candidata sindaca della lista ‘ConSenso Comune’ di Santa Sofia Ilaria Marianini ha presentato i nomi dei candidati al consiglio comunale: tre donne e nove uomini, quattro candidati erano già presenti nel consiglio comunale uscente. "Tra riconferme della precedente amministrazione e nuovi volti – si legge nella nota diffusa – la candidata sindaca ha con sé rappresentanti di diverse realtà che animano la comunità santasofiese, dal mondo dell’associazionismo alle frazioni".

"In questi mesi abbiamo avuto un confronto continuo e costruttivo con persone di diverse età, genere e professionalità – commenta Marianini – una grande ricchezza per il nostro paese. È un gruppo di cui siamo orgogliosi. Donne e uomini appassionati e competenti, pronti a prendersi cura del nostro territorio". Tra le riconferme, c’è in lista Daniele Valbonesi: attuale sindaco e consigliere provinciale. Ma anche la vicesindaca e assessora alla cultura Isabel Guidi, l’assessore al bilancio e al personale Matteo Zanchini oltre al capogruppo di maggioranza Gabriele Nuzzolo. In rappresentanza dell’economia troviamo Laura Facciani, laureata in economia e a capo di un agriturismo a conduzione familiare ai piedi della diga; Mario Guido Mancosu, titolare di un negozio e presidente uscente della Consulta dei Commercianti e infine Anna Sassi operaia presso il Gruppo Amadori. A rappresentare il volontariato c’è Moreno Castagnoli, imprenditore agricolo originario di Spinello, impegnato nella Pro loco, mentre esperti della montagna sono Franco Locatelli, funzionario presso il Parco nazionale, ed Emiliano Conficoni, professore di matematica, già presidente di Legambiente a Santa Sofia e guida escursionistica ambientale. Infine Emanuele Stradaioli detto ‘Manga’, infermiere presso l’ospedale Nefetti, e Sofyan Fourssane, il più giovane della lista, appassionato di sport e collaboratore della società di calcio.

Il programma sarà presentato a partire da stasera in otto appuntamenti nelle frazioni, per poi arrivare alla presentazione ufficiale a Santa Sofia, lunedì 27 maggio alle 20.30 in piazza Ermenegildo Corzani.

Oscar Bandini