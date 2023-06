Santa Sofia, ok alla comunità energetica

di Oscar Bandini

Il Comune di Santa Sofia si prepara alla creazione della Comunità Energetica Rinnovabile del territorio, che potrà coinvolgere sia i soggetti Istituzionali fondatori (il Comune stesso, Acer, Fmi, Ausl Romagna) sia aziende del territorio e privati. La Comunità Energetica Rinnovabile è formata da un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l’energia ottenuta da fonti rinnovabili, per creare un modello virtuoso di gestione dell’energia e di valorizzazione del territorio, attraverso il perseguimento di obiettivi condivisi già espressi nelle azioni programmate nel Piano per l’Energia Sostenibile ed il Clima (Paesc) approvato dell’amministrazione nei primi mesi del 2023.

Il Comune ha partecipato, con successo, piazzandosi in graduatoria al sedicesimo posto su 124 progetti ammessi, al bando regionale ‘Pr – Fesr 2021-2027’, risultando ammissibile all’ottenimento di un contributo regionale pari al 90% della spesa (circa 58mila euro) per il progetto di fattibilità tecnico-economico e per la costituzione della Comunità stessa. Un risultato importante che potrà fungere da volano per la creazione di una consapevolezza territoriale di condivisione dell’energia, dove la produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta un valore aggiunto verso la neutralità carbonica.

"C’è grande soddisfazione per questo risultato, che deve essere comunque non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per proseguire con la realizzazione di impianti fotovoltaici per produrre energia pulita – dice l’assessore comunale all’ambiente Tommaso Anagni –. Miriamo alla produzione di energia pulita per soddisfare il fabbisogno degli edifici pubblici, e perché no, anche delle singole abitazioni. I fenomeni atmosferici degli ultimi tempi confermano nuovamente che c’è bisogno di agire il prima possibile per contenere e ridurre i cambiamenti climatici e anche nel nostro piccolo potremmo contribuire per migliorare e mitigare questi fenomeni".

Non manca una stoccata finale: "Ora attendiamo i decreti attuativi da Roma, fiduciosi che arrivino il prima possibile – conclude Anagni –, anche se fino ad oggi il Governo e il ministero dell’ambiente stesso non hanno dimostrato troppo interesse sui temi legati ai cambiamenti climatici".