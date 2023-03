Santa Sofia piange Fusi, il maresciallo gentile

E’ morto a 89 anni Renato Fusi a lungo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri di Santa Sofia. Nato a Castiglion Fiorentino (AR), era entrato nell’Arma molto giovane e già nel 1961 era stato trasferito a Santa Sofia. Nel 1963, con il grado di brigadiere, era stato promosso alla guida della stazione di via San Martino che resterà per 30 anni l’ufficio e l’abitazione della famiglia. Fusi si era sposato nel 1963 con Anna Aurelia Casadei scomparsa nel 2007.

Fusi si inserì fin dall’inizio nel tessuto sociale del comune bidentino grazie alle sue doti di militare equilibrato, che sapeva usare la persuasione anche negli episodi più difficili da gestire. Il paese era in rapido sviluppo e dopo la crisi economica e l’emigrazione del secondo dopoguerra, l’economia aveva ripreso slancio e nascevano nuove attività produttive.

In stretto contatto con le autorità cittadine e i rappresentanti dei sindacati e dei partiti politici tradizionali, il maresciallo riuscì a mantenere rapporti corretti anche con gli esponenti della sinistra extraparlamentare ed in particolare con i militanti di Lotta Continua negli anni della contestazione studentesca, durante le lotte a favore del Vietnam e della resistenza cilena dopo il golpe del ‘73 e ancora quando fu gettata una rudimentale bomba molotov nella sede della Dc a Santa Sofia subito dopo il sequestro di Aldo Moro, il primo attentato in Italia dopo l’azione delle Br il 16 marzo 1978. Anche in quel caso Fusi riuscì subito a individuare l’autore e a derubricare così l’episodio ad un improvvido gesto individuale.

Così come, in un’epoca in cui non esistevano la video sorveglianza e i cellulari, Fusi era sempre attento e si vantava di conoscere tutti i cittadini grazie alla sua presenza capillare e a quella dei suo sottoposti nel territorio, riuscendo così a gestire situazioni difficili come le lunghe battaglie del Comitato cittadino a difesa dell’ospedale con scioperi, manifestazioni e boicottaggio delle elezioni.

Dopo 32 anni di servizio arrivò la pensione e la promozione a maresciallo maggiore e, oltre alle nomine a Cavaliere al Merito della Repubblica, ottenne la Medaglia Mauriziana e una medaglia militare d’oro al merito per il suo lungo comando di un reparto. Lascia i figli Roberto e Sofia e tanti amici. I funerali avranno luogo domani alle 15,30 con partenza dalla camera mortuaria del Nefetti alla volta della chiesa parrocchiale. Dopo la funzione religiosa ‘il maresciallo’ sarà sepolto nel cimitero del capoluogo.

Oscar Bandini