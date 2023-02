Santa Sofia, prevendita per Cristina Donà

Prevendita in corso per il concerto di Cristina Donà (foto) in programma domenica 12 febbraio a Santa Sofia, al Teatro Mentore. Si tratterà del secondo di due show (il primo il giorno precedente a Mestre) che l’artista terrà portando sul palco i brani dell’ultimo album ‘deSidera’, pubblicato a dicembre 2021 e finalista alle Targhe Tenco 2022 nelle categorie ‘Miglior Album’ e ‘Miglior Canzone’ con il brano ‘Desiderio’. L’album è stato peraltro presentato nelle principali trasmissioni televisive e radiofoniche. Infoemazioni e prenotazioni tel. 376. 0352590 o prolocossofia @gmail.com.