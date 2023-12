Santa Sofia ricorda la sua unione con Mortano

Si aprono ufficialmente a Santa Sofia le iniziative dedicate al centenario dell’aggregazione dei Comuni di Mortano e Santa Sofia (1923-2023), domani alle 11. Nell’occasione sarà deposta una targa commemorativa dell’evento alla presenza delle autorità con l’intervento musicale della Banda Roveroni.

"L’aggregazione – precisa il sindaco Daniele Valbonesi – fu ufficializzata il 30 dicembre 1923 e nell’occasione apporremo una targa commemorativa nel luogo in cui si trovava l’antico Palazzo Fontana, oggi non più esistente in quanto abbattuto dopo il terremoto del novembre 1918 e un tempo collocato proprio al confine prima tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio e, dopo l’Unità d’Italia, tra le Province di Firenze e Forlì e tra i due comuni. Nel corso del 2024 poi, avremo – aggiunge il primo cittadino – una serie di eventi dedicati proprio agli avvenimenti che, negli anni ‘20 del Novecento rimodellarono l’aspetto geo-politico del nostro territorio: penso al passaggio dei Comuni dalla provincia di Firenze a quella di Forlì e alle successive modifiche come appunto l’aggregazione di Mortano e di Santa Sofia. Il Comune di Mortano nacque nel 1828 dalle ceneri dell’antico Stato di Pondo. In seguito al disastroso sisma del 1768 gli l’amministrazione del territorio fu spostata a Mortano in via San Piero (l’attuale piazza Curiel) re in quella occasione lo stemma di Pondo fu bipartito per includere quello della illustre famiglia comitale dei Mortani da Mortano. Stemma che, grazie alla generosità dello scomparso avvocato Pierluigi Bianchini Mortani è stato donato al Comune di Santa Sofia ed è collocato nella sala del consiglio comunale".

Tra le tante iniziative che caratterizzeranno la prossima primavera va menzionata una pubblicazione che uscirà a breve dello studioso fiorentino Niccolò Mortani ‘Mortano il comune scomparso’ , ricostruisce attraverso un lavoro organico sull’antico comune autonomo che da decenni aveva subìto però l’attrazione del vicino e più forte magnete santasofiese. Il cavalier Benito Mussolini, fresco presidente del consiglio, abolì nel 1923 diversi ’mini comuni’ romagnoli e non solo (oltre a Mortano, Sorbano e Teodorano) aggregandoli rispettivamente a S. Sofia, Sarsina e Meldola. Il territorio del soppresso comune di Mortano fu suddiviso tra Galeata, Civitella e S. Sofia. Nella più complessiva riorganizzazione territoriale ed amministrativa, quasi tutti i territori della ex Romagna toscana transitarono dalla provincia di Firenze a quella di Forlì.