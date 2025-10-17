"Santa Sofia, ritardi nei fondi per le strade"

Sono in corso nel territorio di Santa Sofia diversi interventi di asfaltatura e di riqualificazione delle strade provinciali da parte del Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Forlì-Cesena. Nello specifico i lavori di adeguamento già eseguiti sono i seguenti: nella Sp127 che collega Spinello a Civorio (Civitella) è stato ultimato un tratto di 1,3 km; nella zona Biserno - Ridracoli e Corniolo asfaltati 500 metri sulla provinciale Biserno - Ridracoli e altri 600 metri sono stati ripristinati in direzione Corniolo, specificamente tra le località di Piombrino e i Greppi tra Cabelli e Corniolo.

Inoltre sono stati programmati e in corso di esecuzione sulla Sp77 in direzione Spinello 300 metri di asfaltatura nelle vicinanze del Casetto dell’Inverno; altri 300 metri programmati nella zona della Nocina, mentre sulla Sp 96 400 metri in prossimità del centro abitato di Spinello e 100 metri situati in località Sant’Uberto.

Per gli utenti di queste strade probabilmente si tratta di piccoli interventi o "rattoppi" di adeguamento in vista della entrante stagione invernale, ma le risorse a disposizione dell’ente di piazza Morgagni 9 sono purtroppo centellinate, mentre i fondi promessi dal Ministero Infrastrutture sono ancora bloccati.

"Nonostante l’apprezzamento per gli interventi in corso – commenta la sindaca Ilaria Marianini – è doveroso richiamare l’attenzione su una problematica di cruciale importanza per la viabilità delle nostre aree montane e interne: il ritardo nell’utilizzo di fondi già stanziati. Da oltre due anni, risultano bloccate ulteriori risorse economiche che i Comuni di Santa Sofia e Civitella avevano congiuntamente deciso di destinare alla manutenzione della Sp95. Si tratta di ben 340.000 euro, fondi del Ministero delle Infrastrutture specificatamente allocati per la riqualificazione delle strade delle aree interne. Analogamente – aggiunge la sindaca – risorse destinate a un accordo con il Comune di Bagno di Romagna per la sistemazione della strada per Poggio alla Lastra versano nella medesima situazione di stallo".

Insomma la prima cittadina non molla la presa e ribadisce con fermezza "la necessità che questi fondi ministeriali vengano sbloccati e messi a disposizione per la realizzazione dei lavori. La sicurezza e la funzionalità della viabilità nelle nostre aree interne – conclude – rappresentano una priorità assoluta e meritano interventi concreti e tempestivi".

Oscar Bandini