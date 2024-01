Santa Sofia, sold out sabato al Mentore lo show di Cevoli

Sabato alle 21 il Teatro Mentore di Santa Sofia ospiterà lo spettacolo-monologo ‘Andavo a 100 all’ora’ di Paolo Cevoli. L’attore romagnolo, classe 1958, nonno con due nipotini, immagina di raccontare a loro e ai suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la tv era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia..) e l’apericena. Lo spettacolo è già sold out ma è possibile chiamare il 349.9503847 per verificare se si liberino dei posti.