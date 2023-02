Santa Sofia, spettacolo sulla shoah

Nell’ambito degli eventi programmati per il Giorno della Memoria, il Comune di Santa Sofia, in collaborazione con l’Associazione musicale Roveroni e l’Anpi, propongono domattina alle 11, al Teatro Mentore lo spettacolo ‘La verità è un intreccio di voci. 10 domande di Gitta Sereny’. Uno spettacolo per le scuole e come un messaggero da tragedia greca, Gitta Sereny, colei che pone domande, ha visto l’orrore ed è tornata indietro da quel confine, per noi inesplorato, per raccontarcelo. Lo spettacolo si ispira al libro di Gitta Sereny ‘In quelle tenebre’ che ripercorre la lunga intervista che la giornalista inglese ebrea di origini ungheresi fece nel 1971 a Franz Stangl, comandante del campo di concentramento di Treblinka e Sobibor. Stangl è infatti l’unico comandante di campi di sterminio portato davanti a un tribunale, sopravvissuto alla guerra e fuggito in Brasile. Nel 1967 viene arrestato e rinchiuso a Düsseldorf, in Germania e proprio nel 1971 la giornalista lo intervista per 70 ore ponendogli le domande che da sempre ci assillano su come e perché tutto l’orrore dei campi di sterminio sia stato possibile. Progetto e lettura di Rosario Tedesco, con Fabio Pasquini e Rosario Tedesco. Evento aperto a tutti e con la presenza degli alunni dell’Istituto Comprensivo. Ingresso libero.

o. b.