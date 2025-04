Santa Sofia, spinta al turismo: ok ai due nuovi parcheggi

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione di due aree di sosta di Corniolo e Spinello, funzionali al turismo. Si tratta di due interventi dell’importo complessivo di 180 mila euro finanziati al 50% dal Pnrr e per la restante parte da fondi propri del Comune.

"Il progetto è stato redatto dall’architetto Marco Mercuriali, e prevede per l’area di sosta di via della Foresta a Corniolo – precisano il vice sindaco Matteo Zanchini e l’assessore al turismo Franco Locatelli – la creazione di circa 15 stalli, nuovi sotto servizi, asfalti, segnaletica, illuminazione e creazione di un belvedere pedonale a sbalzo, pavimentato e arredato, con vista sui crinali appenninici del Parco".

"Invece Spinello, uno degli attuali parcheggi di via del Lago nella zona del Villaggio – aggiungono –, sarà soggetto a riqualificazione totale e creazione di un’area sosta per camper con 5 piazzole, munite di allacci alla rete elettrica e acqua. Il turismo en plein air sta privilegiando proprio le località fuori dai grandi circuiti del turismo di massa, dove si possono godere ambienti naturali, piccoli borghi, enogastronomia e cammini da fare a piedi o in mountain bike, e quindi cerchiamo di dare tutte le risposte necessarie".

Proprio a Corniolo la Pro loco gestisce anche una panoramica area attrezzata camper a monte del paese, e a breve una famiglia di Corniolo gestirà il campeggio ‘Il Vivaio’, situato a pochi chilometri dal Giardino botanico di Valbonella. "Si tratta di una bella notizia – aggiunge il presidente della Pro loco Leonardo Pisanelli – perché così abbiamo chiuso il cerchio dell’offerta tra alberghi, appartamenti, agriturismi e rifugi".

