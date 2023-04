Santa Sofia, tre giovani laureati premiati nel nome di Gambi

Sono state premiate al centro operativo di Romagna Acque a Capaccio di Santa Sofia le tre tesi di laurea per la seconda edizione del premio dedicato alla memoria di Andrea Gambi, il direttore generale di Romagna Acque scomparso nel 2020 a causa del Covid. L’incontro riuscito sulla ‘Gestione ottimale delle risorse idriche’ ha visto la presenza di oltre duecento tra gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Il premio è stato consegnato a chiusura di un convegno sullo stesso tema, introdotto dal presidente Tonino Bernabè e dal sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, a cui hanno partecipato, fra gli altri, anche il presidente del Cer, Nicola Dalmonte, il presidente della Itcold, Armando Brath, il commissario straordinario unico per la depurazione, Maurizio Giugni, e il direttore generale per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Angela Catalano. Nel pomeriggio, l’iniziativa è proseguita con una visita alla diga di Ridracoli. I tre giovani premiati, con tesi di laurea magistrale, sono stati scelti su ben 33 concorrenti, da una giuria presieduta dalla professoressa Elena Toth, presidente della Società Idrologica Italiana.

E’ stata lei, assieme alla moglie di Andrea Gambi, Antonella Simoni, a consegnare gli attestati ai tre ragazzi, prima della loro presentazione delle tesi vincitrici. I tre giovani premiati sono Marco De Matteis Raveri, del Politecnico di Torino; Federica Baldasso dell’Università di Padova; Daniele Felice Pacia, dell’Università ‘Federico II’ di Napoli. La prossima edizione del premio sarà ufficializzata fin dai prossimi mesi e la premiazione è prevista nella primavera del 2024.

o.b.