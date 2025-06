Santa Sofia, tre mesi tra feste e arte: "Iniziative per tutti i gusti e le età"

Musica, arte, cinema, escursioni, gastronomia e laboratori caratterizzeranno la lunga estate di Santa Sofia. Un fitto calendario da giugno a settembre promosso dal Comune con la collaborazione delle numerose associazioni di volontariato locali. "Una carrellata di concerti, incontri, proiezioni, arte e spettacoli – precisa l’assessore al turismo Franco Locatelli – tutti studiati e scelti con cura dagli organizzatori, per dare vita ad un calendario invitante sia per i santasofiesi, sia per i turisti".

Tra gli eventi consolidati troviamo ‘ARTEria SP4’ di Dai De Jazz col concerto della Banda Osiris (dal 4 al 6 luglio), il Premio Sportilia (7 luglio), i concerti Musica in Foresta (21 giugno e 13 luglio), Rumors Festival (18 e 19 luglio), il concerto della rassegna ’A cielo aperto’ (1 agosto), il festival ‘Di strada in strada’ (nella foto) della Pro loco (dall’11 al 15 agosto), il Festival Come Acqua (7 settembre) ie la Sagra del Tortello sulla lastra (21 settembre).

Menzione particolare pure per l’anteprima del festival ‘Di strada in strada’, alla diga e, nelle frazioni di Biserno e Ridracoli (15 giugno), e a Santa Sofia con una performance itinerante di circo teatro musicale dal grande impatto scenografico (21 giugno). Protagonisti di tanti appuntamenti saranno il Bidente (26 luglio) per i ‘Bagni di gong’ con le Storie di Fiume di Trail Romagna con Sophia in libris, e Vince Vallicelli e San Paolo in Alpe (22 e 29 giugno) con Altrove Teatro, Festa Pro loco Corniolo-Campigna e Os-servo. Per l’arte contemporanea, Francesca Romano presenterà l’installazione ‘L’autoritratto, di nessuno’ il 19 luglio al Parco Fluviale, mentre alle 20.30 al Centro di Educazione Ambientale di Corniolo si terrà l’inaugurazione della mostra.

"Anticipo – ricorda l’assessora alla cultura Chiara Bellini – che in ambito artistico l’estate porterà altre interessanti novità: il 20 giugno presenteremo il nuovo progetto di gestione della Galleria d’Arte contemporanea Stoppioni e del Parco di Sculture da parte della startup Institution srl". Da ricordare, infine, la Festa dei Sardoni (14 giugno), la Festa del Giardino Botanico di Valbonella (22 giugno), Acqua di Colonia (28 giugno), Coloriamo il Mondo (16 luglio), Festa dello Sport (25-27 luglio), ‘Schegge di vita santasofiese’ (31 luglio), Festa Avis (8-10 agosto), Festa Asd calcio (23 agosto) e i concerti della Banda Roveroni in piazza Gentili (7 agosto) e a palazzo Bianchini Mortani (31 agosto).

"Rivolgo un applauso e un ringraziamento, dunque, agli organizzatori, ai sostenitori e alle fondamentali associazioni di volontariato, ma desidero anche ricordare che molti di questi eventi saranno realizzati grazie a fondi Pnrr – dice la sindaca Ilaria Marianini –. I momenti di festa e le attività culturali sono importanti, perché ci permettono di condividere spazi, e l’avere a Santa Sofia tanti turisti con un riscontro positivo anche sul tessuto economico e le attività commerciali". Il programma completo è disponibile al sito www.visitsantasofia.it.

Oscar Bandini