Santa Sofia, un bando per luci più ’green’

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha scelto di aggiudicare la concessione del servizio di pubblica illuminazione e del servizio energia relativo agli impianti termici degli edifici comunali mediante project financing ovvero attraverso un finanziamento di progetto. L’appalto ha infatti per oggetto l’affidamento in concessione della gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e di climatizzazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e alla riqualifica degli stessi, compresa la fornitura di energia attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato. Valore totale stimato in 7.198.200 euro (oltre l’iva) e la durata dell’appalto è fissata in 30 anni.

La procedura scelta è quella aperta dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è fissata alle ore 12 del 20 marzo, mentre l’ apertura delle offerte da parte della Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, avverrà alle 9,30 al 28 marzo.

"Dopo un lungo e complesso lavoro – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – arriviamo alla pubblicazione per un obiettivo che ci eravamo posti da tempo. Una gestione più moderna dell’illuminazione pubblica e dell’impiantistica termica che consentirà di ridurre i consumi, sia in termini economici che ambientali, e di aumentare l’efficienza e la manutenzione della rete. La prima fase consisterà nel rifacimento degli impianti e per l’illuminazione nel revamping ossia l’ammodernamento completo con la tecnologia a led. Ne approfitto per ringraziare del lavoro svolto e di coordinamento l’assessore all’ambiente Tommaso Anagni".

o. b.