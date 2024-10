Santa Sofia, una galleria in memoria di Greggi

S’inaugura domani alle 16, in via Gentili 1 a Santa Sofia la Galleria Luciano Greggi. Nato a Santa Sofia nel 1924, secondo di 6 tra fratelli e sorelle della famiglia dei ‘Ligripen’. Come tanti coetanei fu travolto dall’armistizio dell’8 settembre 1943 a Fiume, dove fu fatto prigioniero e trasferito in un campo di prigionia dalle parti di Dresda in Germania. Restauratore, artigiano e collezionista, perfezionò il suo stile diventando un apprezzato acquerellista noto in tutta la vallata e nel forlivese per le sue vedute, i suoi paesaggi sul Bidente e sui centri storici, presenti in tante case. Partecipò fin dalla prima edizione del 1955 come ’dilettante’ al Premio Campigna dove per tutti gli anni ‘60 fra premi acquisti e segnalazioni dei critici di fama nazionale riuscì a perfezionare la sua arte e a farsi notare per la sua capacità di far emergere le "trasparenze del tempo". Fu premiato con la medaglia d’oro alla XIV Biennale Romagnola a Forlì nel 1977, a San Marino e in diversi concorsi regionali. Nel 2010 il Comune di Santa Sofia, con la collaborazione dell’IBC Emilia Romagna, ha voluto omaggiare Greggi, scomparso nel 2008, con una retrospettiva alla Galleria Stoppioni. Le sue opere sono preziosi documenti iconografici per una riscoperta del volto originale e dell’identità più vera di Santa Sofia. Nel 2017 il Comune gli ha intitolato una via. La mostra è organizzata dai famigliari con il patrocinio del Comune.

o.b.