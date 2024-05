Santa Sofia va verso le comunità energetiche

Il Comune di Santa Sofia ha affidato a Forlì Mobilità Integrata (Fmi) la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumo, mettendo a disposizione oltre 55mila euro di cui 50mila di fondi regionali del Por Fesr e per 5.500 euro dal bilancio comunale. Una convenzione quella firmata che ha origine dalla approvazione da parte dell’amministrazione comunale del Documento unico di programmazione, dal Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima che prevede lo sviluppo di azioni, sia nel settore pubblico che privato, per raggiungere i risultati di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di anidride carbonica per il raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030 tra i quali la creazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Così il Comune ha assegnato attraverso una convenzione/contratto l’affidamento diretto alla società in house Fmi Srl per la creazione della comunità energetica ‘Santa Sofia Energia rinnovabile condivisa’.

"Le comunità energetica rinnovabili sono una grande opportunità che abbiamo deciso di cogliere attraverso il finanziamento della Regione Emilia-Romagna – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – e con l’ausilio di Fmi che per il nostro Comune si occuperà della progettazione. Gli obbiettivi principali sono due: aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sfruttando in particolare le superfici degli edifici pubblici e per mettere in pratica politiche di riduzione dei costi dell’energia elettrica, in particolare per le categorie più fragili. Dopo la deliberazione in consiglio comunale – conclude –, nei prossimi giorni il Comune e gli altri soggetti coinvolti costituiranno la comunità energetica nella forma concordata".

o. b.