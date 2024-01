Santa Sofia: Valbonesi, rebus terzo mandato

Anche a Santa Sofia si andrà al voto per il rinnovo del consiglio comunale il prossimo 9 giugno e ancora il sindaco uscente Daniele Valbonesi non ha sciolto il dilemma se presentarsi per un terzo mandato o passare la mano. Una scelta non facile la sua, perché in caso non si ricandidasse, come ha sempre affermato da alcuni mesi a questa parte, la scelta dovrà essere condivisa con tutte le forze politiche della coalizione, del gruppo consiliare di maggioranza e naturalmente con i colleghi di giunta, alcuni dei quali vorrebbero candidarsi.

Valbonesi aspira probabilmente a mettersi in gioco dopo due mandati e la guida della Federazione territoriale del Pd di Forlì. puntando alle elezioni del consiglio regionale nel 2025 e se questo è un suo legittimo obiettivo è chiaro che, vista l’incompatibilità tra il ruolo eventuale di consigliere regionale e sindaco, presentarsi per un terzo mandato, sarebbe fuori da ogni logica.

In molti lo stanno incalzando da mesi affinché si ripresenti e porti a compimento i lavori avviati e i cantieri che partiranno a breve, grazie ad una ingente mole di risorse intercettate, senza dimenticare che sono numerosi i cittadini che hanno apprezzato il suo equilibrio, la presenza, l’impegno costante durante l’emergenza Covid e quella più recente durante l’alluvione, oltre ai legami instaurati con il mondo dell’associazionismo, imprenditoriale, sindacale, con i sindaci del circondario, i vertici delle istituzioni e dei vari enti regionali e provinciali.

Non dimentichiamo che Valbonesi aveva vinto nettamente le elezioni comunali nel 2019 a Santa Sofia con la lista civica di centrosinistra ‘ConSenso Comune’, ottenendo il 91,83% dei voti. Se Valbonesi rinunciasse si aprirebbe una fase di incertezza e, a rigor di logica, la strada maestra sarebbero le primarie di coalizione per individuare il nuovo candidato sindaco. La minoranza attuale che aveva candidato sindaco Mario Felice di Potere al Popolo aveva ricevuto solo l’8,17%, ma il gruppo si è diviso, ha inciso poco come opposizione e difficilmente gli stessi protagonisti punteranno ad una nuova avventura elettorale.

Ma il centrodestra, si chiedono in tanti, dove è finito? Una domanda non peregrina, visto che 5 anni fa la coalizione che ora governa l’Italia non presentò nessuna lista alle comunali di Santa Sofia, nonostante i partiti del centro destra avessero raggiunto alle Europee il 50% dei voti e la Lega avesse addirittura incassato ben 900 voti (39,23%) contro i 775 del Pd (33,78). Se poi ai voti della Lega si sommavano quelli del centrodestra si arrivava a quota 1.147 contro gli 843 del centrosinistra, i 206 del M5S e gli 81 delle formazioni a sinistra del Pd. Nelle ultime politiche del settembre 2022 la coalizione di centrodestra ha superato quella di centrosinistra con Fratelli d’Italia al 26%. Un gruppo di cittadini sta cercando da alcune settimane di dar vita ad una lista civica con l’intenzione di mettere al centro dell’azione amministrativa l’adeguamento funzionale della Bidentina e il suo collegamento con la E45, una maggiore attenzione alle problematiche delle aziende, per finire con il rilancio delle frazioni di Corniolo e Spinello, in particolare puntando al turismo e a servizi più qualificati. Un gruppo di uomini e donne i cui nomi e profili ancora non emergono, ma che in ogni caso, se vorranno provare a scalzare la sinistra al governo ininterrotto del paese dal 1946, dovranno necessariamente intercettare i voti degli elettori di centrodestra e dei delusi.