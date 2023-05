Santa Sofia, via alle iscrizioni al centro estivo del Cif

Sono aperte le iscrizioni al centro estivo ‘World’s tour’ promosso dal Cif Santa Sofia con il patrocinio del Comune, dell’ ASP San Vincenzo de’ Paoli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Carisp. "Tante le novità di questa edizione, tra laboratori creativi, di cucina, letture e ginnastica. Ancora una volta il centro estivo – precisano le organizzatrici – si è accreditato presso la Regione per i voucher destinati alle famiglie nell’ambito del progetto ‘conciliazione vita-lavoro 2023’. Le uscite, tutti i mercoledì, saranno alla scoperta del nostro splendido territorio: Trappisa, Fontanalda, Monterosso, Sky Park e Poderone, perché non serve allontanarsi per divertirsi". Il centro si svolgerà a Capaccio di Santa Sofia dal 26 giugno al 4 agosto ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 13 anni, al costo di 100 euro a settimana (80 euro secondo fratello). La giornata tipo prevede: dalle 07,45 alle 9 accoglienza; spuntino e suddivisione gruppi; 10 -12 attività ludico – ricreative; pranzo; 13 - 14 aiuto compiti e 14-17 attività. Tra le novità: ‘In cucina con Rosi’, laboratori d’arte con Stefania, letture animate. Inoltre nella prima, quinta e sesta settimana attività motorie con Anny. Chiusura iscrizioni 15 giugno (o fino ad esaurimento posti settimanali). Le iscrizioni possono essere consegnate dal lunedì al venerdì in orario 16,30-18,30, presso la sede in via Nefetti. Info: [email protected] – 348.5194348

o.b.