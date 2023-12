Santa Sofia, votato l’ok al bilancio. Previsti lavori pubblici per 7 milioni

Si è svolto venerdì sera il consiglio comunale di Santa Sofia durante il quale è stato consegnato il Giglio d’argento a Chiara Bellini ed è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026. "Un bilancio che siamo riusciti ad approvare entro il 31 dicembre e che si contraddistingue per due aspetti principali – commenta il sindaco Daniele Valbonesi –. Da una parte la conferma della solidità finanziaria del Comune di Santa Sofia; dall’altra la tenuta degli investimenti e di risorse cospicue per i servizi in un contesto complesso e sfavorevole, senza toccare le entrate tributarie. Questo ci ha portato ad agire con ancora maggiore attenzione sulle voci di un bilancio che vuole ancora una volta proiettare in avanti lo sguardo di una comunità, di un territorio, senza trascurare le difficoltà e le debolezze ma puntando sulle potenzialità, sui punti di forza che siamo convinti S. Sofia e il suo territorio abbia in sé".

Dopo il via libera delle consulte di frazione di Corniolo e Spinello e la presentazione alle associazioni sociali e imprenditoriali, l’atto più importante e l’ultimo della legislatura ha avuto il sì della maggioranza e anche di Franco Falancia della minoranza mentre l’altro componente della medesima Silvio Castagnoli ha votato contro. I numeri sono stati snocciolati dall’assessore al bilancio Matteo Zanchini. "Il bilancio prevede entrate e spese pari a 15.255.709 euro. Le principali entrate derivano dalle tasse: 870.000 euro dall’Imu, a cui si aggiungono 190.00 euro di arretrati, 329.000 euro dall’addizionale comunale Irpef e 80.640 euro dal Canone Unico Patrimoniale. Ci sono poi 722mila euro dal fondo di solidarietà comunale e 154.000 euro dai dividendi delle società partecipate, oltre a 154mila euro provenienti dalle entrate Pnrr della sola parte corrente. Da sottolineare che sono previste spese pari a 327.000 euro per cultura, turismo, sport e associazioni". Buone notizie sul fronte delle tasse comunali in quanto sono state confermate le aliquote a scaglioni progressivi e la soglia di esenzione a tutti i redditi fino a 12.000 euro.

"Considerato che i trasferimenti statali a favore dei Comuni sono rimasti invariati – aggiunge Zanchini – è da sottolineare il fatto che l’amministrazione si sia fatta carico di assorbire tutti gli aumenti, senza sovraccaricare ulteriori spese ai cittadini. La vera sfida è stata quella di non aumentare le tasse e confermare misure fiscali eque, garantendo una buona tenuta dei servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di questa comunità".

Per il welfare aumenta la quota di trasferimenti all’Asp San Vincenzo de’ Paoli per servizi alla persona, scuola e servizi sociali, pari a circa 770.000 euro e confermati l’abbattimento delle rette per il Nido, con la gratuità del servizio per redditi inferiori a 40.000 euro,la gratuità dei trasporti scolastici per gli studenti dall’infanzia alle superiori.

Alla corposa voce ‘Lavori pubblici’ sono destinati ben 7 milioni di euro. "Opere legate agli effetti degli eventi del 16 e 17 maggio scorso, ma anche alle risorse ottenute attraverso il ‘Bando Borghi’ del Pnrr (1.600.000 opere materiali e 300 mila per eventi e opere immateriali) e ad altri finanziamenti raccolti – conclude il sindaco –. Parti rilevanti di queste risorse saranno dedicate alle aree rurali dove le strade rappresentano una necessità per vivere, lavorare o frequentare quei luoghi e dove investimenti saranno dedicate a servizi rivolti all’attrattività del territorio". L’elenco dei cantieri che termineranno e si apriranno nel 2024 è comunque notevole.

Oscar Bandini