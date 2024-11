’Sante balere’, il tour dei giovani del liscio

La musica della tradizione non è solo un ricordo del passato: è un patrimonio vivo, pronto a risuonare nelle piazze e a emozionare chi vuole riscoprirne il fascino. Con questo spirito, il Meeting Etichette Indipendenti (Mei) e CosaScuola Music Academy lanciano una serie di iniziative che mettono al centro il liscio e le sue svariate possibilità di dialogo con il presente. A guidare questa missione ci sono i Santa Balera, il collettivo musicale formato da circa 30 giovanissimi, che sta riscrivendo le regole del genere, trasformandolo in un linguaggio contemporaneo capace di conquistare nuove generazioni senza tradire le sue radici.

Si parte stasera alla Ca’ del Ballo a Ravenna con la nuova edizione del circuito Sante Balere, un tour di dieci tappe, che mette insieme alcune orchestre, band, dj e cantautori che più di altri anni saputo portare il liscio nel nuovo millennio. "Lo scorso anno – spiega Giordano Sangiorgi, direttore del Mei – abbiamo fatto un boom di presenze questo ci fa capire che questo è un tipo di musica ancora molto amato. A Forlì l’appuntamento è per domenica alle 14.30 al Bar Sport di Roncadello con i Kissenefolk e La storia di Romagna e martedì alle 21 all’Arci Ballo (viale Roma 342) con Jacktea e Vivilamusica. L’iniziativa ha anche lo scopo di sostenere e far rivivere i luoghi simbolo del liscio, duramente colpiti dalla crisi della musica dal vivo e della crisi economica".

Insieme all’avvio del festival Sante Balere vedrà la luce anche il podcast ‘La cantina del liscio’, realizzato da Materiali Musicali: "Saranno 12 puntate – continua Sangiorgi – condotte da Matilde Montanari, voce dei Santa Balera, durante le quali intervisterà giovani musicisti come Riccardo Monti, Samuele Sangiorgi, Carlotta Marchesini e molti altri, esplorando il loro rapporto con la musica della tradizione e il percorso di rinnovamento di cui sono protagonisti. Al termine di questa esperienza è già in cantiere anche un libro". Il podcast sarà online con una nuova puntata una volta a settimana fino a Natale sul sito del Mei, www.meiweb.it.

Infine, tra le tante novità che vedono impegnati i ragazzi e le ragazze dei Santa Balera c’è anche il lancio del loro primo album. "Il disco verrà presentato il 12 novembre alla Ca’ del Ballo a Ravenna per poi essere distribuito con un tour che toccherà molti teatri locali (date in via di definizione). Conterrà cinque brani: tre originali e due cover del maestro Secondo Casadei. La formazione – spiega il direttore del Mei – ha ricevuto tantissimo affetto e stima dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024".

Per tutelare e promuovere il liscio, il Mei e CosaScuola hanno lanciato un appello alla Regione per istituire un’Accademia del folklore romagnolo, che sia riconosciuta e con fondi dedicati. "Se vogliamo continuare a sostenere la musica della tradizione – sottolinea Luca Medri, direttore di CosaScuola – dobbiamo coinvolgere la generazione Z e accompagnarli alla scoperta del liscio con l’aiuto dei nostri grandi artisti. Infatti, in questi anni questa sinergia con le grandi orchestre del territorio ci ha permesso di creare anche opportunità di lavoro".

Al fianco del Mei e di CosaScuola anche numerosi big tra cui la regina del liscio, Roberta Cappelletti, che quest’anno celebra i trent’anni di carriera. "Credo fermamente in questo progetto, perché rappresenta una possibilità concreta per garantire un futuro al liscio. La Romagna – conclude l’artista – possiede un patrimonio musicale di grande valore che deve essere tramandato alle nuove generazioni, investendo nella loro formazione. Non si tratta solo di insegnare a cantare o suonare, ma di trasmettere emozioni".

