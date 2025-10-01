Ha vinto senza urlare

Ha vinto senza urlare
1 ott 2025
OSCAR BANDINI
Santini nuovo presidente della Comunità del Parco

Anche al timone di Federparchi, è stato eletto lunedì all’unanimità. Ora resta da scegliere chi guiderà l’ente: l’incarico è ancora vacante.

Il presidente Luca Santini

Luca Santini è stato eletto lunedì a Palazzo Nefetti di Santa Sofia nelle vesti presidente della Comunità del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. Al palo, invece, la nomina del nuovo presidente dell’ente, ora affidato alla presidente facente funzioni Claudia Mazzoli da novembre 2024. Santini, a lungo presidente dell’area protetta tosco-romagnola e attualmente anche presidente della Federparchi nazionale è stato indicato dai rappresentanti degli enti del versante toscano e votato all’unanimità anche da quelli romagnoli.

"La Comunità del Parco, è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle unioni montane – specifica la legge 394/91 – nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. E’ organo consultivo e propositivo dell’Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio: sul regolamento del parco; sul piano per il parco; sul bilancio, sul conto consuntivo e sullo statuto dell’Ente parco". Inoltre delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione. La nomina di un toscano alla guida della Comunità è la conferma che il presidente dell’ente parco sarà dopo 20 anni un romagnolo, forse, ma la Romagna non riesce ad esprimere un candidato unitario.

Dopo che sono stati bruciati i nomi di Marco Baccini, Sauro Baruffi, Sauro Turroni, timidamente i rumors rimandano a Massimiliano Pompignoli e a Jacopo Morrone, noti esponenti del centro destra, ma emerge anche il nome dell’ex presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè che vanta un curriculum invidiabile e una conoscenza dei territori e delle comunità sui quali insistono sia il Parco che la Diga di Ridracoli. Va precisato che secondo la legge "il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private".

In caso di non accordo, "entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna".

Oscar Bandini

