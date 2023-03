Santini nuovo presidente di Federparchi

Luca Santini, presidente del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna è stato eletto dal consiglio direttivo quale nuovo presidente della Federazione della aree naturali protette italiane (Federparchi). L’elezione è stata approvata a larga maggioranza. Santini (nella foto), nato a Stia (in provincia di Arezzo) nel 1964, attualmente presidente dell’area protetta tosco-romagnola, è stato sindaco del suo paese dal 2004 al 2014. Dal 2011 al 2013 è stato presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, mentre nel 2013 è stato nominato presidente del Parco nazionale delle Foreste casentinesi e, da allora, è componente del consiglio direttivo di Federparchi, un’associazione di categoria che riunisce e rappresenta gli enti gestori delle aree protette naturali italiane. Ne fanno parte oltre 160 tra parchi nazionali, regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, oltre ad alcune Province, Regioni e diverse associazioni ambientaliste. Da giugno 2008, Federparchi si è costituita quale sezione italiana di Europarc Federation che associa quasi 600 istituzioni ed enti incaricati della gestione di oltre 400 aree protette in 38 Paesi europei.

Dopo aver ringraziato il consiglio direttivo e il presidente uscente Giampiero Sammuri, Santini ha confermato che "continuerà a rivestire il ruolo di presidente del Parco nazionale e interpreterà questa nomina come opportunità per rafforzare il sistema dei parchi in relazione ai territori e al sistema istituzionale candidando quindi il Parco delle Foreste casentinesi ad avere un ruolo da protagonista nelle politiche nazionali della tutela ambientale". o. b.