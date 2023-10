Santissima Trinità, storia della chiesa

Oggi alle 16.30, presso la Sala Melozzo, in piazza Melozzo degli Ambrogi 7a, è in programma la presentazione del volume "La chiesa della Santissima Trinità in Forlì. Indagini storiche, architettoniche, geofisiche, archeologiche" a cura di Lieto Zambelli (Edizioni Paolo Emilio Persiani).

Al termine si svolgerà la visita della chiesa.

Va ricordato che chiesa della Santissima Trinità è stata presumibilmente, secondo vari fonti storiche, la prima cattedrale di Forlì.