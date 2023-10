Sapori d’autunno domani a Rocca

Torna domani a Rocca San Casciano la Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana, arrivata alla 19esima edizione, che da due anni é anche Sagra della Piadina Fritta, piatto tipico che contraddistingue da sempre la cucina di ogni buon rocchigiano. Nella cittadina della Festa del Falò, anche la piadina fritta è legata ai due rioni della festa, Borgo e Mercato, con ricette segretissime che si trasmettono da generazioni, facendo a gara anche in quest’arte culinaria.

Fin dalle 10 si animeranno le varie zone del paese, come racconta Enrico Neri, presidente dell’Associazione Pro Rocca, che organizza la manifestazione, col patrocinio del Comune: "Piazza Garibaldi vedrà la presenza delle associazioni del territorio: creativi, arte e hobbistica, stand con piadina fritta, piadina romagnola farcita a piacimento e caldarroste, laboratorio culinario". Per le vie del centro storico: gli antichi mestieri all’opera, prodotti tipici della Romagna Toscana, mercati ambulanti e musica dal vivo, i giochi di strada di Nonno Banter. E’ in programma anche un’escursione a piedi di 9,5 km con la guida del Parco nazionale Enrico Laghi (info e prenotazioni cell. 349.2685862) con partenza alle 9 e rientro verso le 13.30. Anticipa Marcella Bandinelli, fra le ideatrici della manifestazione e animatrice di una bancarella: "Nel Foro Boario funzioneranno gli stand gastronomici per il pranzo tipico della sagra, con piatti a base di cacciagione, funghi e prodotti tipici, fra cui crostini, polenta e tagliatelle".

Dalle 14.30 entrerà in funzione un corso di cucina con Due Amiche in Padella e dalle 15 per le vie del paese si esibiranno i musicanti di San Crispino, famosa band di Modigliana, apparsa con successo anche in programmi Rai e nota in tutta la Romagna e non solo. Dalle ore 17 Aperitivo in Roulotte. Ci sarà anche una novità assoluta: ‘Rocca dall’alto’. Si tratta dell’apertura straordinaria della torre civica o Campanone, in piazza Garibaldi, il simbolo del paese che per l’occasione offrirà la possibilità di salirvi in cima per una visita guidata di circa 15 minuti, con ingesso gratuito dalle 14 alle 17.30. "Pro Rocca – conclude il presidente Neri- ringrazia tutti i volontari che da settimane lavorano per il buon esito della sagra, che vedrà un numero molto alto di espositori e persone coinvolte nell’organizzazione". Durante la giornata saranno aperti anche i negozi e le attività commerciali del paese, nonché i ristoranti e gli agriturismi della zona.

