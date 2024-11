Sapori d’autunno, torna domenica la sagra a Rocca

Domenica torna a Rocca San Casciano la ‘Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana e Sagra della Piadina Fritta’, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Sarà una giornata dedicata ai prodotti del territorio e ai sapori della stagione autunnale. In piazza Garibaldi, infatti, sin dal mattino sarà possibile degustare la tradizionale piadina fritta, accompagnata da salumi locali, caldarroste, vin brulé e tante altre specialità. Per pranzo sarà inoltre in funzione anche lo stand gastronomico (al coperto) presso il Parco Gramsci, con apertura alle 11.30 e a cura dell’associazione Pro Rocca con un ricco menù a base di cacciagione e piatti tipici romagnoli.

Fra gli antipasti, crostini, salumi e piadina romagnola; primi piatti: tagliatelle e tortelli di patate al ragù, al cinghiale, ai funghi, al burro, polenta al ragù e ai funghi e con spezzatino di cinghiale. Secondi piatti: grigliata mista e spezzatino di cinghiale; contorno di patate fritte; dolce tris romagnolo (ciambella, torta di mele e crostata).

Le vie del paese saranno animate dalle associazioni locali, ambulanti, hobbisti, creativi e artisti; così come saranno aperte le attività commerciali del posto. Per l’occasione gli amanti della natura e della corsa potranno partecipare (ritrovo alle ore 9 in piazza Garibaldi) alle attività gratuite proposte dall’associazione Crinali: trekking di 9,5 km circa ed Easy Trail di 15 km circa previa prenotazione ( 339.4010495 Manlio) o compilando l’apposito form disponibile sui profili social dell’associazione. Spiegano i responsabili del gruppo: "Siamo un’associazione nata dalla passione per la corsa e la natura, con l’obiettivo di unire sport e valorizzazione del territorio. Insieme ci alleniamo, esploriamo i sentieri, corriamo sulle colline e condividiamo il piacere dello sport all’aria aperta".

La giornata sarà allietata dalle 14 in poi dalla musica dal vivo dei Musicanti di San Crispino, la famosa band di Modigliana, e dai giochi di strada dell’associazione Nonno Banter 57. Gli ambulanti, gli hobbisti e i creativi che volessero esporre nel corso della manifestazione possono contattare il 339.1569038 (Lavinia) per richiedere informazioni e/o farsi riservare il posto. Per rimanere aggiornati sui dettagli del programma dell’iniziativa è possibile consultare i profili social dell’associazione Pro Rocca. In via Buginello saranno presenti anche i lavori e le proposte (compresa piccola ristorazione) del gruppo scout, della scuola materna Sacra Famiglia e della scuola materna statale Lo Scoiattolo. Quest’ultima propone laboratori d’autunno per bambini e una super pesca.

