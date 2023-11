Sapori piemontesi in centro storico

Il mercatino regionale piemontese, fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche della regione dell’altitalia, sarà di scena per due giorni, domani e domenica, dalle 9.30 alle 19.30. L’appuntamento è in piazza Saffi con tanti stand disseminati in pieno centro dove fermarsi per provare tutti i sapori proposti. I buongustai potranno assaggiare bontà come i salumi delle langhe, il salame al barolo e al tartufo bianco di Alba, da abbinare a vini rossi come il Barbera, il Grigiolino e il Dolcetto o a tanti bianchi tipici. Oltre ai piatti che potranno essere gustati sul posto, non mancherà neppure un vasto assortimento di prodotti da portare a casa per una cena diversa dal solito o per fare graditi regali: dolci tipici, oltre al cioccolato artigianale e alle creme alla nocciola, confetture, miele e funghi sia secchi che freschi. L’accesso agli stand è libero.