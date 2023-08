"Sara è la figlia di tutti" Un anno di lettere e doni nel suo giardino raccolti in un album

di Serena D’Urbano

"Quest’album nasce dalla necessità di trasformare la morte e cercare delle risposte. Nasce dalla condivisione del dolore con persone che hanno subito la stessa perdita. Perché, in fondo, Sara può essere la figlia di tante mamme". Emanuela Pedri – sorella di Sara, la ginecologa forlivese scomparsa a Cles, in Trentino, il 4 marzo 2021 all’età di 31 anni – non ha dubbi: "Con l’agire si cambia il mondo. Bisogna imparare a ragionare in modo collettivo".

Ed è per questo che a due anni e mezzo da quella triste data in cui, stando agli inquirenti, la sorella si sarebbe gettata dal ponte di Mostizzolo nelle acque del lago di Santa Giustina, Emanuela non si perde d’animo e continua ad ’agire’ per tenere vivo il ricordo di Sara. "Molti mi chiedono del processo. E’ ovvio che c’è anche un’ambizione di giustizia nel caso di Sara. Ma ci sono dei tempi tecnici che non dipendono da me e che ho imparato ad accettare, anche se sono per natura impaziente. Adesso mi interessa di più essere grata a Sara, per ciò che ci ha lasciato e le relazioni che sono nate da questo percorso".

Il 4 marzo 2022, primo anniversario della scomparsa, la famiglia ha scelto di piantare un acero al parco urbano con una targa – "Per noi quell’albero è Sara, curando il giardino ci prendiamo cura di lei", dice la sorella – e nel giorno del suo 32° compleanno, il 23 giugno, il giardino si è arricchito di una ’casina’ portalettere. Ero innamorata del laboratorio a Cesena in cui le realizzano (il progetto ’Casine’ è un laboratorio creativo sperimentale della Fondazione Enaip Forlì-Cesena, emanazione delle Acli, che contribuisce a formare persone diversamente abili inserendole nel mondo del lavoro, ndr). Così – prosegue Emanuela – ho bussato alla loro porta e me ne sono fatta realizzare una speciale su misura, personalizzata con i simboli di tutto ciò che Sara amava".

Attorno a quella casina si è aperto un mondo di storie. "Non era più il nostro posto, è diventato il posto di tante persone". Così, man mano che piovevano lettere e doni, Emanuela e mamma Mirella raccoglievano questi pensieri per custodirli gelosamente in un album, intitolato ’Leggera, libera e luminosa’ e contemporaneamente intessevano relazioni con i loro autori.

"Tante persone hanno bisogno di trovare pace in un luogo non giudicante. Ho imparato che di fronte alla perdita siamo tutti uguali, a prescindere da età, cultura e religione. La questione della morte ci martella per tutta la vita e ci condiziona. Se pensi che dopo non ci sia più nulla, però, fai fatica ad elaborare il lutto. Io credo che Sara sia solo andata in un’altra dimensione, che stia vivendo un’esperienza e sia presente in modo diverso da prima. Ma ancora oggi mi chiedo: come sono arrivate a me, a noi, tutte queste persone?".

La famiglia Pedri si è battuta sin dall’inizio per cercare la verità sul gesto estremo di Sara, le ragioni che stanno dietro a quel suicidio. Una battaglia che ha portato la Procura di Trento ad indagare i due medici, Saverio Tateo e Liliana Mereu – ora rinviati a giudizio – allora responsabili del reparto di Ginecologia del Santa Chiara, ospedale in cui Sara lavorava prima della scomparsa. Ma, mentre il filone legale prosegue, con altre 21 parti offese, Emanuela ci tiene a ricordare che il suo obiettivo oggi è un altro: sensibilizzare la massa, creare una rete per arrivare al cuore delle persone e impedire che storie come quella di Sara si ripetano in futuro.

Ecco il senso di questo album, che raccoglie singole frasi digitate dalla tastiera di un computer da ogni parte d’Italia, ma anche fiumi di parole scritte a mano, con calligrafie attente, o stesure veloci, ma altrettanto sentite, di chi ha perso un proprio caro e ne comprende il dolore, o anche soltanto di chi ha paura che ciò accada e si interroga su come reagirebbe. Francobolli che raccontano di persone che si sono sentite coinvolte, affezionandosi a Sara, dall’Inghilterra alla Germania. Ci sono poi i messaggi (e le foto) degli amici di vecchia data, di un ex ’morosino’, di un poliziotto, di un’infermiera, i versi di una poetessa, le parole ingenue e divertenti di una bambina, di un’anziana che vorrebbe andare più spesso a trovarla al suo albero, ma non ce la fa per via degli acciacchi.

Lì dentro, tra le pagine dell’album ’Leggera, libera e luminosa’, c’è un anno di persone transitate da quel luogo (sino al 23 giugno 2022, da quella data in avanti è già in fase di preparazione un secondo volume). Persone intercettate da Mirella ed Emanuela, o sfuggite all’incontro, ma che comunque hanno lasciato un segno. Persone che, alla fine del libro, la mamma di Sara ha certosinamente elencato, e ringraziato, una per una.

"La speranza – conclude Emanuela – è di poter cominciare a dire che non siamo soli, che il mio agire non si riversa solo sulla mia famiglia, perché quello che è successo a Sara non è solo un problema nostro. E’ un problema collettivo. Sara era fragile, dicono alcuni. Certo, che ovvietà. Siamo tutti fragili se ci mettono in un contenitore senza via di fuga. Noi dobbiamo cercare di cambiare tutto questo con le buone azioni. E io ho l’energia e il desiderio di farlo".