Sara e la fuga dalla città: “Io, pastora per scelta”

Forlì, 31 marzo 2025 – La Scuola per Pastori, nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona (Appennino tosco–romagnolo), è pronta a riaprire dopo un consuntivo di successo. Un successo non scontato per il progetto ‘Life ShepForBio’, partito nel 2023, cofinanziato dall’Unione Europea. “L’obiettivo del progetto è quello di migliorare lo stato di conservazione di alcuni habitat di ambiente aperto (praterie e pascoli) in alcuni siti toscani e romagnoli della Rete Natura 2000 – precisa il direttore dell’ente parco Andrea Gennai – attraverso una loro corretta gestione pastorale”.

Sono otto i nuovi candidati che saranno selezionati per partecipare ai corsi e al tirocinio in azienda nel 2025. La scuola è organizzata per garantire una duplice offerta formativa: una parte teorica, con lezioni in classe, svolte da personale tecnico qualificato accompagnato da visite in aziende del settore e una seconda articolazione di stage, di trenta giorni totali (non continuativi) in realtà produttive nel territorio del Parco nazionale.

Ma è l’entusiasmo coinvolgente di Sara ‘Mwi’ Mwisumamwo, 40 anni, che vive a Castiglione dei Pepoli, nell’Appennino bolognese e che lavora a Bologna come maestra, a confermare il percorso virtuoso del progetto. “Ho partecipato lo scorso anno alle attività teoriche della scuola e al tirocinio nell’azienda del Rolle a Ca’ Pallino di Casalino (Pratovecchio-Stia). Rolle è un pastore molto conosciuto nel Casentino dove produce da sempre formaggi e gestisce un Bed&breakfast, anche grazie alle sapienti mani di mamma Miranda di 93 anni.“Il ricordo di questa esperienza intensa sul campo per 30 giorni dall’estate all’autunno, mi commuove ancora – racconta –, mi ha cambiato e mi ha dato la spinta per creare una mia azienda”. Sara è madre di 5 figli, il più piccolo ha 4 anni e la maggiore 22 e studia lirica al Conservatorio di Rovigo.

Nata a Padova dal padre originario del Burundi arrivato in italia nel 1967 e da madre veneto-siciliana, Sara ha convinto anche suo marito, giocoliere, a gettarsi nella mischia per aprire un allevamento di capre. “Si è addirittura iscritto ad Agraria – racconta – per capire i meccanismi fondamentali di gestione della noatra futura azienda. In attesa di individuare un podere da acquistare nell’Appennino, con 9 capre ho iniziato a verificare sul campo quello che ho acquisito alla scuola pastori, a gestire i primi capretti e a fare formaggi, anche se mi sto specializzando nello yogurt e soprattutto nei gelati che diversi definiscono ‘spettacolari’. Coldiretti mi supporta in questo percorso. Di sicuro realizzerò il mio sogno perché voglio crescere i miei figli in natura, abbracciando i silenzi dell’Appennino”.