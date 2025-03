Sara Londrillo eletta portavoce dei Verdi in Emilia-Romagna

La bertinorese Sara Londrillo è stata eletta come portavoce dei Verdi dell’Emilia Romagna. Con lei anche il parmense Enrico Ottolini. Entrambi erano collegati alla mozione ‘Un ponte tra persone, idee e futuro’ che ha ottenuto il 73% dei consensi nel corso dell’assemblea regionale che si è svolta domenica a Bologna. L’assise ha eletto anche il nuovo esecutivo regionale, dove per il Forlivese è presente anche l’ex senatore Sauro Turroni. Gli organismi regionali resteranno in carica per tre anni.

Molto soddisfatta Sara Londrillo (foto), assessora uscente al Comune di Bertinoro e in corsa per le prossime elezioni comunali. "Desidero dedicare la gioia di questo momento a chi ha creduto in questo progetto, in particolare al gruppo di attiviste verdi che hanno avuto grande fiducia in me e mi hanno spinto a candidarmi. Un ringraziamento speciale va ai miei portavoce provinciali per il loro supporto. Sono orgogliosa della nostra mozione, frutto di un lavoro collettivo che promuove la condivisione e la partecipazione. I rappresentanti dei giovani verdi europeisti e del Forum delle Donne Verdi dell’Emilia Romagna saranno coinvolti fin da subito".

ma. bo.