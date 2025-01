Sara Pedri, il giorno della verità. Oggi la sentenza sul primario

Ultimo atto oggi in tribunale a Trento del processo legato al caso Sara Pedri, la 31enne ginecologa forlivese svanita nel nulla il 4 marzo 2021 a Cles, in Trentino, dov’è stata ritrovata la sua auto. Secondo le conclusioni dell’accusa, la dottoressa si sarebbe gettata nel Lago di Santa Giustina (mai ritrovato il corpo). Un tragico epilogo che sarebbe la conseguenza di una serie di presunte vessazioni subite sul luogo di lavoro, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove Sara ha lavorato dal novembre 2020.

Imputati, Saverio Tateo, ex primario, e Liliana Mereu, sua vice. Entrambi accusati di maltrattamenti in concorso e in continuazione. La pm Maria Colpani ha chiesto per ciascuno 4 anni e 2 mesi di condanna. Oggi la sentenza del gup Marco Tamburrino con rito abbreviato. Sono 21 le parti offese (tra cui la mamma di Sara), ex colleghe e colleghi della dottoressa forlivese, che dopo l’esplosione del caso hanno deciso di fare esplodere il caso. Chiesti 1,2 milioni di danni.