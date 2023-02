Sara Pedri, l’inchiesta è chiusa: l’ex primario rischia il processo

Forlì, 2 febbraio 2023 – La procura di Trento è convinta di avere tutte le carte in regola per sostenere un eventuale processo. Per questo sul caso di Sara Pedri, o perlomeno sull’inchiesta collegata alla scomparsa della 31enne dottoressa forlivese, svanita nel nulla il 4 marzo 2021, gli inquirenti hanno chiuso le indagini. Anche prima del previsto, dato che i tempi potevano andare avanti fino a fine febbraio. [Missing Caption] Ora quindi la procura stessa si appresta a chiedere il rinvio a giudizio, per il reato di maltrattamenti, contro l’ex primario di Ginecologia del nosocomio trentino, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu. Tateo era stato licenziato, nell’autunno 2021, dall’azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Un provvedimento che arrivava col parere positivo espresso dal Comitato dei garanti dell’Ausl, a seguito dell’indagine interna istituita dopo la scomparsa di Sara; indagine da cui erano emersi "elementi di criticità oggettiva" nella gestione dell’unità operativa dell’ospedale Santa Chiara. Anche la Mereu da tempo non lavora più all’ospedale di Trento. La decisione della procura trentina arriva dopo la chiusura del lunghissimo incidente probatorio sostenuto in tribunale, dove da settembre a dicembre sono state sentite diverse persone coinvolte nei fatti. In tutto...