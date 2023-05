Sara Pedri scomparsa, l’ex primario verso il processo La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Saverio Tateo, ex direttore dell'Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e per la sua ex vice, Liliana Mereu. Si indaga sui presunti maltrattamenti in corsia