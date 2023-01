Sara Piolanti alla Rimbomba con la chitarra di Vignazia

Musica dal vivo al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro col concerto blues di Sara Piolanti e Marco Vignazia. Piolanti (nella foto) è una cantautrice forlivese forte di importanti progetti e collaborazioni. Inizia giovanissima, affiancando come cantante il batterista blues forlivese Vince Vallicelli, dando così espressione al suo amore per la musica afro-americana Si è esibita molte volte al Naima club aprendo i concerti di importanti musicisti blues americani. Per lei importanti collaborazioni anche con l’ex Modena City Ramblers Giovanni Rubbiani, fino ai Marta sui Tubi. Dal 2005 nasce l’esigenza di esprimere più a fondo la propria visione e le proprie sonorità e ‘Farfalle e falene’ è il suo primo album solista.

Marco Vignazia è uno storico chitarrista blues romagnolo, già a fianco di Arthur Miles, Joe Galullo, Angelo Rossi, Patrick Moschen e Pierluigi Petricca. E’ uno dei 10 chitarristi voluti da Vince Vallicelli per il tributo a Freddie King in una memorabile e interminabile blues-session alcuni anni fa al Naima Club.

Il duo oggi salirà sul palco in via Mainardi alle 21,30. Sarà possibile cenare dalle ore 20 (necessaria la prenotazione per la cena, consigliata per il concerto: tel. e Whatsapp 333.1296915).

ma. bo.