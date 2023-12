"Sarà stabile da noi: ama il paese. E potrà fare anche le ecografie"

"Un giorno stavo parlando con Giovanna Conforto, fondatrice cinque anni fa a Portico e direttrice artistica del Centro Italiano di Storytelling. Venni a sapere che aveva una sorella medico a Los Angeles, la quale sarebbe tornata volentieri in Italia e amava tantissimo Portico. Allora, facendo due più due, le proposi: perché non viene a lavorare qui?". La domanda di Maurizio Monti, sindaco di Portico e San Benedetto, ha trovato ascolto ed ecco che la dottoressa Alessandra Conforto fra qualche mese sostituirà a Portico (dove risiederà), Bocconi e San Benedetto e anche a Rocca il dottor Giulio Zannetti, in pensione dal 31 dicembre.

Sindaco Monti, ha già conosciuto la nuova dottoressa?

"Sì, quando tempo fa è venuta a Portico in visita alla sorella Giovanna. Mi ha detto che si è laureata in Medicina nel 1991 all’università di Firenze. Poi l’università le ha chiesto di andare a specializzarsi in America. Lavora ancora lì, al pronto soccorso di Los Angeles, un ambiente non facile, che da tempo voleva lasciare".

Ed ecco l’occasione?

"Sì, sia per cambiare ambiente sia per avvicinarsi a sua sorella. Ma soprattutto perché si è innamorata di Portico".

Le avete offerto anche delle facilitazioni?

"Avrà gratis gli ambulatori a Portico, Bocconi e San Benedetto".

Potrà accogliere anche assistiti da Rocca San Casciano?

"Sì, in base ai posti che le resteranno liberi e alle sue scelte, come del resto faceva anche il medico Zannetti".

Quando arriverà a Portico?

"Per l’Ausl basterebbe che avesse la partita Iva per entrare in servizio, cosa che potrebbe realizzarsi in pochi giorni. Ma la dottoressa Conforto deve tornare in America per sistemare la sua situazione. Da quello che ho capito, le occorreranno alcuni mesi".

Con questa notizia, la popolazione precedentemente molto preoccupata, si tranquillizzerà?

"Penso di sì, anche se dovrà affrontare qualche disagio durante i pochi mesi di passaggio (cioè scegliere temporaneamente un altro medico). Ma ne vale la pena, perché avremo una brava dottoressa e in modo stabile".

Qualche curiosità?

"Sarà in grado anche di effettuare le ecografie in ambulatorio sia per i suoi assistiti sia per persone del territorio, svolgendo un prezioso servizio e alleggerendo il carico dell’Ausl".

Quinto Cappelli