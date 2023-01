Sarà un anno a crescita zero: a pesare è il caro bollette

Come andrà l’economia locale nel corso dell’anno appena cominciato? Le incognite sono incentrate sull’effetto del caro energia in un tessuto di piccole e medie imprese, ma le preoccupazioni sono già molto tangibili. Intanto, le previsioni indicate nell’Osservatorio economico della Camera di commercio, pubblicate a fine dicembre, parlano di una crescita zero rispetto al 2022. L’istituto di ricerche economiche Prometeia ritiene che lo scenario più probabile per il 2023, in provincia di Forlì-Cesena, sarà di calma piatta. In sostanza, la ripresa che si è manifestata l’anno scorso nei confronti del 2021 (quando la pandemia pesava ancora parecchio) non sarà confermata.

Da mesi le associazioni del commercio protestano per il caro bollette e mettono in guardia che in primavera, in seguito ai costi invernali per luce e gas, un certo numero di attività commerciali sarà costretto ad alzare bandiera. Nelle settimane scorse, un’indagine di Legacoop Romagna (fatta su un campione di cooperative associate) ha stimato che un’azienda su 10 – nel nostro territorio – non sopravviverà se la crisi energetica proseguirà anche per il 2023. Le recenti dominuzioni sul mercato internazionale del gas potrebbero rappresentare una boccata d’ossigeno, ma per ora gli effetti non sono visibili.