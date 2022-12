"Sarà una grande opportunità per dare visibilità al territorio"

"Ho seguito con grande interesse la conferenza stampa ‘Tour 2024 la volata vincente’, che si è tenuta a Firenze e con molta soddisfazione ho accolto la conferma di quanto era già stato precedentemente annunciato: il Tour de France 2024 partirà il 29 giugno 2024 da Firenze e attraverserà il territorio dell’Appennino romagnolo e del Comune di Premilcuore". La contentezza della sindaca di Premilcuore, Ursula Valmori (nella foto), è in linea con il programma dell’amministrazione del Comune dell’alto Rabbi, che guida da tre anni e mezzo: aver puntato molto sul turismo, sia con strutture sia con la promozione dell’immagine.

Sindaca Ursula Valmori, a Premilcuore c’è grande soddisfazione in tutti, e in lei in primis, per il passaggio del Tour de France. Che cosa vi aspettate?

"Il fatto che la corsa ciclistica più importante e prestigiosa del mondo attraversi il nostro Appennino per noi sarà una grande opportunità per dare visibilità e per promuovere il nostro territorio".

In che senso?

"Avremo la possibilità di mostrare la cartolina dell’Appennino tosco-romagnolo, dell’alta valle del Rabbi e di Premilcuore in particolare a tutto il mondo".

E voi sperate che questo porti anche vantaggi turistico-economici?

"Il turismo sportivo, secondo i dati dell’European Travel Commission, genera dai 12 ai 15 milioni di arrivi internazionali ogni anno nel mondo e rappresenta il 10% della spesa dell’industria turistica mondiale".

Pensa che quindi, con questo passaggio, si potrebbero aprire opportunità anche in un piccolo paese e territorio come Premilcuore?

"Sì, le ricadute economiche le avremo nei singoli territori. Pertanto, il passaggio della prima tappa del Tour de France 2024 sono sicura che assicurerà importanti ricadute economiche e contribuirà alla conoscenza, alla valorizzazione e alla promozione dell’immagine del nostro territorio, in questa occasione delle vallate appunto del Rabbi e del Bidente".

Quinto Cappelli