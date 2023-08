Sartoria, che passione "Così vesto gli uomini, un po’ dandy e mai banali"

Il suo ricordo d’infanzia più antico è una macchina da cucire; guardare le donne di famiglia – mamma e nonna, entrambe sarte – intente a disegnare e realizzare abiti era il suo passatempo prediletto. La decisione di diventare costumista teatrale, per la forlivese Manuela Camprini, è stata una scelta quasi naturale: "Ho studiato arte e teatro all’Accademia delle belle arti – racconta – e i costumi di scena erano la sintesi perfetta di passione e lavoro. Ho passato una vita dietro le quinte". Poi, nella primavera del 2020, irrompe il classico imprevisto a scompaginare le carte: quell’imprevisto si chiama Covid-19, i teatri chiudono a tempo indeterminato e la piacevole routine di Manuela subisce una battuta d’arresto. La priorità, ora, è reinventarsi.

Camprini, cos’è successo durante il primo lockdown?

"Ho cominciato a collaborare con alcune sartorie da uomo della zona e mi sono resa conto che mi piaceva: sono affascinata dagli abiti maschili dallo stile classico e un po’ ‘dandy’, eccentrico. Trovo che rappresentino al meglio anche i miei gusti".

È stato quello il momento in cui ha deciso di cambiare vita?

"No, è stato durante la seconda ondata pandemica. Mi sono fermata di nuovo e, non intravedendo davanti a me prospettive rassicuranti, ho deciso di mettermi in proprio. ‘Ora o mai più’, mi sono detta, e ho trasformato il salotto di casa, a Vecchiazzano, nell’atelier che porta il mio nome".

Realizza solo abiti da uomo?

"Abiti e cappelli, di questi ultimi confeziono anche qualche modello da donna. Preferisco focalizzarmi sugli uomini perché le donne hanno tante occasioni in più per trovare l’abito che fa per loro o chiedere a un professionista di realizzarlo su misura. Gli uomini hanno una scelta più limitata, specie se vestono in modi diversi dal classico standard dell’abito blu, o se hanno delle taglie meno convenzionali".

Il suo atelier è allestito come un vero salotto londinese d’altri tempi. Quali sono le sue ispirazioni?

"I film di Peter Greenaway, innanzitutto: più che un regista, un artista, un britannico doc, dotato di un sense of humour che in pochi riescono a comprendere. Mi appassiona così tanto che ho chiamato Peter anche il manichino in atelier: un vero e proprio amico immaginario, sempre vestito di tutto punto. Ama l’eleganza e detesta, come me, la sciatteria e l’anonimato".

Com’è riuscita a farsi conoscere?

"Grazie al passaparola e ai social network. Dedico molto tempo a raccontare, sul mio profilo Instagram, come nasce un abito: lo studio e la ricerca - sulle stoffe, tutte made in Italy, e sulle forme - rappresentano la parte del lavoro che preferisco. È bello vedere, assieme al cliente, il modo in cui l’abito viene costruito giorno dopo giorno: è come un sogno che si realizza. Un sogno fatto, però, di tessuto".

Sui suoi canali social trovano spazio, tra l’altro, i consigli di lettura per l’estate.

"Per anni ho studiato la storia del costume e della moda e continuo tuttora a documentarmi e trarre ispirazione dall’arte in ogni sua espressione. Adoro condividere con coloro che mi seguono le letture che trovo utili e interessanti, non soltanto per chi fa il mio stesso lavoro".

Maddalena de Franchis