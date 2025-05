Sasso Fratino, 40 anni dal Diploma europeo

L’8 e 9 maggio si terrà a Camaldoli, il 40° anniversario del conferimento del Diploma Europeo per le aree protette alla riserva naturale integrale di Sasso Fratino, un modello unico di conservazione della biodiversità. Per l’occasione arriverà anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Era il 23 settembre 1985 quando alla prima riserva naturale integrale di Sasso Fratino (Comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia), sorta nel 1959 grazie alla spinta del decano dei forestali italiani Fabio Clauser, allora amministratore dell’Azienda Statale Forestale Demaniale delle Foreste casentinesi, fu assegnato il riconoscimento. Estesa su un’area di quasi 800 ettari dalla spiccata naturalità, l’antichissima foresta comprende enormi faggete tra le più antiche del territorio regionale e dell’intera Europa, con quasi 500 anni di vita. Occupa un angolo suggestivo e impervio del versante romagnolo delle Foreste casentinesi dove, nel 1993, fu istituito il primo Parco nazionale in Emilia-Romagna.

L’importante riconoscimento di 40 anni fa, quando la foresta era gestita dal professor Michele Padula, è stato riconfermato ogni cinque anni dopo i controlli degli ispettori del Consiglio d’Europa fino a quando il 7 luglio 2017 a Cracovia la riserva è stata classificata come Patrimonio naturale dell’Unesco.

"La riserva integrale, costituita prima della nascita del Parco – precisa la presidente facente funzioni Claudia Mazzoli – ne è oggi parte integrante e simboleggia la proficua collaborazione dell’ente Parco con i Carabinieri forestali, sia per la gestione delle Riserve biogenetiche che per la sorveglianza e la ricerca".

Il convegno, promosso dal Ministero dell’Ambiente, Comando unico Carabinieri Forestali, Consiglio d’Europa, Monastero di Camaldolesi e Parco nazionale Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, è in programma l’8 maggio alla Sala Landino del Monastero di Camaldoli alle 9,30 con i saluti istituzionali di dom Matteo Ferrari, priore di Camaldoli e priore Generale della Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto; Fabrizio Parrulli, Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Daniele Valbonesi, consigliere Regione Emilia Romagna; Federico Lorenzoni, sindaco di Poppi; Enrico Spighi, sindaco di Bagno di Romagna; Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia; Claudia Mazzoli presidente del Parco nazionale e Luca Santini, presidente Federparchi. Interverranno, moderati dal comandante Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Raffaele Pio Manicone: Jan Plesnik, presidente del Gruppo di specialisti del Diploma Europeo per le Aree Protette in rappresentanza della Convenzione di Berna; Francesco Tomas, direttore generale Tutela della Biodiversità e del Mare Mase; Paola Ciampelli, comandante del Reparto CC Biodiversità di Pratovecchio; Alfredo Di Filippo, Università degli Studi della Tuscia; Francesco Chianucci, ricercatore del Crea e Andrea Gennai, direttore del Parco nazionale.

Le conclusioni saranno affidate a Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La mattinata di venerdì 9 maggio sarà dedicata invece alle visite guidate a Sasso Fratino e alla Foresta della Lama. Presso il chiostro del Monastero di Camaldoli è allestita la mostra fotografica ‘Sasso Fratino: le radici della conservazione’.