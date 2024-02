"Satira e gag ispirate al maestro Proietti"

Il comico Gabriele Cirilli, fiero abruzzese di origini e allievo del grande e compianto attore romano Gigi Proietti, metterà in scena al teatro comunale di Predappio sabato 3 febbraio alle 21, il suo nuovo spettacolo, intitolato ‘Nun te regg più’.

Lo show è ispirato alla canzone omonima di un altro grande, il cantautore Rino Gaetano: l’artista non regge più i compromessi, le ingiustizie, i luoghi comuni, il falso perbenismo, l’iperdigitalizzazione.

Qui Cirilli riflette su cosa vuol dire essere al passo con i tempi e ridere delle contraddizioni del mondo di oggi.

E lo fa confrontando il ‘come siamo’ al ‘come eravamo’ e restituendo quel senso di smarrimento collettivo di fronte a un mondo in cui la tecnologia sembra aver rimpiazzato la vita reale. Tutto questo scoppiettante pot-pourri di sentimenti viene portato in scena con ironia e uno sguardo anche verso la poesia.

Cirilli, lo spettacolo non è il classico monologo, ma una contaminazione di stili. Cosa l’ha ispirata?

"Ho seguito l’esempio del mio maestro Gigi Proietti: non c’è un monologo con un inizio e una fine, ma ci sono tanti tipi di sketch. È una forma di spettacolo che comprende la satira sociale e di costume, canzoni e gag. Mi piace prendere la realtà e trovarne gli aspetti più comici".

Ci sarà anche la satira politica?

"No, in quella non mi avventuro".

Quali sono le cose che non sopporta più?

"Non sopporto più i call center che ti chiamano alle otto di mattina, le riunioni di condominio e la tecnologia, in particolare i social, quando viene usata solo per litigare. Voglio tornare a litigare dal vivo. Per non parlare della tecnologia che pervade la vita di ognuno di noi ma a cui non tutti sono avvezzi. Da qui partono gli spunti che stanno alla base dello spettacolo".

La vediamo spesso impegnata anche in televisione al fianco del conduttore Carlo Conti, quali sono i suoi progetti futuri?

"Le date di questa tournée sono state un po’ irregolari proprio perché ho dovuto ritagliarmi il tempo tra una puntata e l’altra di ‘Tale e quale show’ su Rai1. Con Carlo vorremmo mettere in scena uno spettacolo teatrale, il ‘Cirilli and family’, che riunisce una squadra di professionisti eccezionali, tra cui anche i giovani della ‘Factory’, la mia scuola di recitazione. L’obiettivo, un giorno, è quello di trasformarlo in uno show televisivo".

Cirilli, lei si è formato al laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti. Come è nata la ‘Factory’?

"Da giovane ho avuto grandi difficoltà e la scuola di Proietti mi ha permesso di imparare a fare il lavoro che amo. Gigi per me è stato un grande maestro, gli devo tutto. Volevo mettere a disposizione dei giovani quello che avevo imparato con lui, così ho creato la scuola nella mia terra natale, l’Abruzzo".

Se dovesse scegliere tra fare l’attore e insegnare questo mestiere ai giovani, quale preferirebbe?

"Se potessi lascerei il lavoro e mi dedicherei solo alla formazione dei ragazzi. Non nasco docente ma so che posso restituire tanto ai giovani, grazie ai 35 anni di esperienza che ho alle spalle. È giusto aiutare studenti e studentesse a realizzare i propri sogni".