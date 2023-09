Sauro Moretti: "Mi candido a sindaco di Forlì"

Dopo la candidatura del sindaco Gian Luca Zattini (che si ripresenterà), ieri è spuntato il secondo nome per la corsa delle amministrative 2024: quello di Sauro Moretti, forlivese, storico assistente del critico d’arte Vittorio Sgarbi (attuale sottosegretario ai Beni Culturali). Annunciando di volersi mettere in forma per la competizione elettorale, ha dato l’annuncio del proprio impegno direttamente correndo sul tapis roulant, nella palestra dell’amico Maurizio Tassani a Meldola: "Stavolta faccio sul serio. Da solo contro tutti. Sono le partite che mi piace giocare. Da oggi è iniziata la campagna elettorale".

Il nome della lista civica? Nel post, lo stesso Moretti ipotizza ‘Siamo Italia’, ma anche ‘Sveglia Forlì’: "Forse un po’ banale. In ogni caso vi assicuro che prenderemo un sacco di voti, quelli utili per farli perdere". A chi si riferisce? Moretti non lo dice. Del resto, in merito alla propria collocazione politica, dice di essere di "centro, centrodestra, riesco a giocare un po’ su tutte le fasce...". Niente accordi: non con la Lega, non con Fratelli d’Italia ("anche se li conosco, sono simpatici"), non col Pd ("non saprei neanche con chi parlare").

Il progetto "per una città da sogno" è quello di una lista civica che candidi "ragazzi e ragazze": "Di vecchio ci sarò solo io, solo i giovani possono interpretare un sogno".