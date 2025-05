Savio in mostra: foto (e non solo) a Spinadello

Spinadello, il centro visite partecipato del fiume Ronco a Selbagnone di Forlimpopoli, apre le porte dell’ex centrale di sollevamento alla mostra ‘Savio - 12 mesi lungo il fiume’ che verrà inaugurata questo sabato, 10 maggio, alle ore 18 e sarà visitabile fino all’8 giugno. Sarà il primo di una serie di eventi che si dipaneranno lungo il prossimo mese. L’esposizione è frutto di un progetto di ricerca curato del Gruppo Fotografico 93 che racconta, mediante gli scatti di 13 fotografi, il fiume Savio dalla foce alla sorgente, attraversando le stagioni e svelando la profonda relazione tra il paesaggio e lo sguardo di chi lo abita.

L’iniziativa coinvolge 13 autori che nel 2022 hanno documentato il Savio in tutte le sue sfumature paesaggistiche, naturalistiche e culturali. Il progetto, già protagonista di una prima esposizione itinerante nel 2022, torna ora a Spinadello arricchito da un programma di eventi collaterali pensato per coinvolgere pubblici diversi e far vivere il fiume anche al di fuori della fotografia. Nel corso dell’inaugurazione della mostra verrà presentato il catalogo relativo al progetto fotografico, di 200 pagine, contenente tutti i 144 scatti esposti e tanti altri contenuti. Sarà possibile ammirare gli scatti il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato 17 maggio alle 9,30 ci sarà il laboratorio di autocostruzione di tamburi e immersione nel paesaggio, a cura di Fabio Briganti e Marie Rascoussier. Il 20 maggio alle 20,30 ci si immergerà in una passeggiata alla scoperta degli insetti e dei suoni che popolano le notti di inizio estate, in collaborazione con Paolo Laghi. La sera successiva al Verdi verrà proiettato il documentario di Pascal Bernhardt ‘Romagna tropicale’.

Il fine settimana del 24 e 25 si terrà il workshop fotografico ‘Ipotesi di paesaggio’ a cura di Gf93. Sabato 31 maggio alle 16 Danio Miserocchi presenterà il suo albo illustrato a tema naturalistico ‘Caduto. La seconda vita degli alberi’. Il 7 giugno torna la storica ‘Pedalata Ecologica’ alle 16 con l’itinerario alla scoperta dei meandri del fiume Ronco, tra vecchie cave inselvatichite e biodiversità. Il programma si chiude l’8 giugno alle 10,30 con ‘Cammini illustrati’: disegno e pratiche artistiche in natural con l’illustratrice Paola Pappacena. Maggiori informazioni sul programma sono disponibili alla pagina www.spinadello.it.

Mostra realizzata con il sostegno e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, Unica Reti Spa, Unione dei Comuni Valle del Savio, I percorsi del Savio, Fondazione Fruttadoro Orogel, Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, Confcommercio Comprensorio Cesenate e Iscom Formazione per le Imprese.

Matteo Bondi