‘Savio’, mostra fotografica sul rapporto tra uomo e natura

Sono centinaia le persone che hanno visitato in queste settimane le sale dell’ex centrale di sollevamento di Spinadello per ammirare la mostra fotografica ‘Savio – 12 mesi lungo il fiume’ che rimarrà esposta fino all’8 giugno. Le fotografie dei 13 autori del Gruppo Fotografico 93 accompagnano i visitatori lungo un percorso visivo che attraversa il fiume seguendone il ritmo, i mutamenti del paesaggio e la vita che ne scaturisce. Un viaggio emozionante animato dalla presenza degli stessi fotografi durante le aperture. Nelle prossime settimane, ancora tre eventi per ampliare lo sguardo sulla relazione tra uomo e paesaggio.

Oggi alle 16 la guida ambientale escursionistica Danio Miserocchi conduce una passeggiata naturalistica adatta ai più piccoli, seguita dalla presentazione dell’albo illustrato ‘Caduto – La seconda vita degli alberi’. Sabato 7 giugno alle 16, sarà la volta invece della Pedalata Ecologica: un’esplorazione su due ruote dei Meandri del fiume Ronco, tra cave dismesse e biodiversità ritrovata, un’occasione per riscoprire il paesaggio da un punto di vista inedito e dinamico. Domenica 8 giugno alle 10, il programma si conclude con ‘Cammini Illustrati’: un’esperienza tra disegno e pratiche artistiche in natura condotta dalla illustratrice Paola Pappacena, durante la quale i partecipanti saranno invitati a osservare, interpretare e restituire il paesaggio fluviale con occhi creativi. Tutte le informazioni su come partecipare agli appuntamenti sono disponibili al sito www.spinadello.it.

Matteo Bondi